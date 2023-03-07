  • 21°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 11:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雲浩影巴黎出席ISSEY MIYAKE女裝秀　Cloud初體驗時裝周心情超興奮

娛樂 10:52 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

雲浩影

雲浩影（Cloud）日前獲邀飛赴法國巴黎，出席日本時尚設計品牌ISSEY MIYAKE（三宅一生），於巴黎夏特萊劇院舉行2023/24秋冬系列時裝秀。

這次是雲浩影首次踏足時裝周，心情興奮又開心，就連出發前傷腰痛楚都拋諸腦後，她希望自己都可以擁有一場，如這個時裝秀般令人震撼的音樂會。

雲浩影首次去巴黎

今次的看秀造型，Cloud以一身黑色的三宅一生ISSEY MIYAKE春夏最新系列 RESONANT SUIT PB亮相。

該設計採用一系列圓形褶皺為特色，靈感來自生命週期和重生。

雲浩影分享心情說：「好多謝ISSEY MIYAKE邀請，今次係我人生第一次去巴黎，亦係第一次去時裝周見識，有機會睇ISSEY MIYAKE時裝秀，係一個難能可貴嘅機會，感到好幸運。出發前我做咗啲功課，ISSEY MIYAKE嘅作品元素artistic（藝術的）、creative（創造力）和elegant（優雅的）。」

出發前扭傷腰

其實，Cloud在時尚方面也具個人獨特魅力，坦言非常珍惜這次出席時裝周機會，怎料出發前受傷，一度擔心影響行程。

Cloud表示：「出發前我唔好彩扭傷腰，即刻去針灸，敷住藥上機。幸好到埗後好返好多，多謝身邊所有人協助令事情順利。一落機立即拍OOTD（當天穿著），室內和戶外都有，進行順利。」

入場感到緊張

翌日，一早起身扮靚靚出席睇秀，她說：「避免塞車遲到，我早上7點開始整妝，到場後遇到好多街拍攝影師，被影咗好多相，佢哋喺IG tag返我，影得好靚，好開心。」

她續指：「現場有好多攝影師，閃光燈不停閃，有種行紅地毯嘅感覺。入場後就好緊張，見到好多靚人，大家都著得好靚。我個心有啲『小鹿蹦蹦跳』，開心嘅緊張，仲有啲忐忑，唔知自己點樣可以做得更好。」

巴黎之旅開心

因門票有限，Cloud團隊未能全數入場，完場後她向沒有入場的隊友分享，而且講足成個車程：「好震撼，好好睇，所有嘢都好和諧、協調和流暢。我好希望將來自己嘅演唱會都會帶畀大家呢個感覺。」

她最後表示：「今次巴黎之旅好開心和幸運，好感激我嘅人生有呢一頁。」

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星III】雲浩影參加比賽​​​​​​​耗掉積蓄　Cloud人生大計有變：起碼30歲才結婚
11:59 2023/01/28
【全民造星III】雲浩影參加比賽​​​​​​​耗掉積蓄　Cloud人生大計有變：起碼30歲才結婚
【樂壇新人】雲浩影推出首張個人專輯　 Cloud初與女攝影師合作感新鮮
13:20 2022/12/19
【樂壇新人】雲浩影推出首張個人專輯　 Cloud初與女攝影師合作感新鮮
【氣流】雲浩影自評今年表現值75分　Cloud：期待大家看到我更多的一面
18:45 2022/11/15
【氣流】雲浩影自評今年表現值75分　Cloud：期待大家看到我更多的一面
雲浩影推出第4首派台作品《氣流》　Cloud穿著短裙騷靚腿玩冰凍到震
11:46 2022/11/15
雲浩影推出第4首派台作品《氣流》　Cloud穿著短裙騷靚腿玩冰凍到震

你可能感興趣

【全民造星III】雲浩影參加比賽​​​​​​​耗掉積蓄　Cloud人生大計有變：起碼30歲才結婚
11:59 2023/01/28
【全民造星III】雲浩影參加比賽​​​​​​​耗掉積蓄　Cloud人生大計有變：起碼30歲才結婚
【樂壇新人】雲浩影推出首張個人專輯　 Cloud初與女攝影師合作感新鮮
13:20 2022/12/19
【樂壇新人】雲浩影推出首張個人專輯　 Cloud初與女攝影師合作感新鮮
【氣流】雲浩影自評今年表現值75分　Cloud：期待大家看到我更多的一面
18:45 2022/11/15
【氣流】雲浩影自評今年表現值75分　Cloud：期待大家看到我更多的一面
雲浩影 歌手 全民造星 時尚 巴黎

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家