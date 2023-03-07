【網絡熱話】港鐵擠迫斥遭男子下體頂臀部　港女網上公審1句話掀爭議

▲ 港鐵上擠迫，港女斥遭男子下體頂臀部，網上公審1句話掀爭議。

港鐵人多擠迫，時常會因發生肢體接觸引起爭議。日前，有港女在網上發文稱，乘搭港鐵時被後面的男子用下體「頂」到其臀部，怒斥該男子的行為相當嘔心，並貼上照片公審，「係咪黐線」。帖文發出後即惹爭議，有人認為應當面與對方對質，亦有人認為男子是無心之為。

最新影片推介：

該名港女於Instagram上載圖片並講述其經歷，她表示當時原本背對着一名男子，但臀部突然有異感，她覺得不對勁，隨即轉身查看，竟發現對方用其下體「頂」著她。事後樓主發文怒斥男子，「我本身對住佢，我就feel到我臀部唔妥，即刻轉返面，原來佢係咁頂我，係咪黐線，好嘔心」。從樓主上載的照片中可見，當時車廂内相當擠迫，樓主旁邊站着一位穿着灰色棉褲的男子，非常貼近樓主，並圈出男子下體的位置疑似有凸起的模樣。

帖文發出後引來大批網民的熱議，認為樓主應即時當面與男子對質，亦有人認為男子未必是「頂」到樓主：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣