【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Ｍaple曾把金髮少女獻教主

▲ 葉萱（Maple Yip）揭露攝理教的真實一面。

在Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》引起話題，首集以韓國攝理教為主題，當中被邪教教主性侵的香港女生葉萱（Maple Yip）正是方力申（小方）的女朋友。

攝理教的教主鄭明析，曾因性侵被判囚10年，以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，行爲令人髮指！

Maple公開自己在邪教當中火速獲教主鄭明析提攜，並憶起與對方初次性交的感受，更揭出一眾受害者演變成施害者的恐怖情況！

【攝理教】自稱攝理教徒家人爆料 指鄭明析要女教徒行catwalk【有片】

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Maple憶初次被性侵

Maple自信教後，成為高階信徒並得到鄭明析的提拔，曾到攝理教聖地月明洞，成為了高階聖地歌手，也與教主有貼身活動。

同時，她也為攝理教華人教徒作翻譯、擔任攝理教講道師、牧師，以及負責宣傳工作。

Maple被身為「報告者」的姐姐帶給教主，即是成為一輩子只愛著上帝的「新娘」，她憶述：「這樣跟他造愛讓我覺得很混亂，那個姐姐也說她一開始也是這樣，一開始她還是新人時她也覺得很混亂，但她禱告之後就明白了，那是上帝的愛。」

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由受害者變施害者

當跟鄭明析發生肉體關係，信徒就會立即成為傳道師、講道師或報告者，Maple也正正做著報告者的工作，並曾把金髮少女獻給教主。

Maple在片中說：「遇到有點漂亮或比較高的人，報告者努力地向她傳道，現在要挑新娘，所以也必須看外貌，說必須選出一個具備完美條件的人。」

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