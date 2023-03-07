【兩性關係】妻子患絕症僅剩9個月壽命　講出最後心願令老公極度崩潰

▲ 身患絕症的妻子僅剩9個月壽命，講出最後心願後，令老公極度崩潰。

當得知自己命不久矣，許多人或會有「願望清單」。外國一名人夫日前就在網上分享，與他在一起10年的妻子被診斷出絕症，只剩9個月壽命。人夫想盡量滿足妻子的最後心願，想不到妻子說出口的願望，卻令他聽後十分崩潰。

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一名男網民在外國知名討論區「Reddit」發帖，指妻子被診斷出患有絕症，最多只剩9個月壽命。男子表示與妻子在一起已經有10年，不能想像未來會是怎樣：

我已記不起沒有她的日子是怎樣，也想像不到接下來的生活。在她生命的最後階段，我一直用盡全力在滿足她。

然而，妻子講出的最後願望卻令他相當震驚，因為她的心願竟是「想與前男友再發生一次關係」。妻子坦言，自己在床事上，與她最契合的伴侶是前男友。為此令男子內心相當掙扎，不知道是否答應妻子的心願會比較好。

我覺得我不得不同意，因為她已時日無多。我真的不知該怎麼辦，我恨透這一切。

帖文引來網民熱烈議論，並留言表示：「她根本是用死亡來勒索你」、「我懷疑她的病是否影響了她的判斷力」、「很遺憾你陷入這種情況」。

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責任編輯：羅嘉欣