【家庭悲劇】只准讀醫學院被迫重考9年 女兒崩潰弒母洩憤揭出非人生活

▲ 日本發生倫常慘案，女兒被母迫重考9年醫學院，終崩潰殺母再分屍洩憤。(網絡照片)

虎媽式教育多年來存在不少爭議性，日本先前發生一起倫常悲劇，一名34歲的女子，從少被母親迫讀醫科，但重考9年仍未成功，結果女兒因不堪長期活在高壓力下，終殺害並分屍自己的母親，被判監10年。

最新影片:

媽媽一直望女成鳳

事件發生於日本滋賀縣守山市，31歲桐生希（桐生のぞみ）是家中獨女，由於父親工作關係長期住在員工宿舍，她與58歲的媽媽同住，媽媽一直望女成鳳，由小學已開始給女兒訂閱教材補習，希望她日後能當上醫生。而桐生希本人也喜歡漫畫《怪醫黑傑克》，並以外科醫生為人生目標。雖然她小學成績不錯，但上到中學成績非再名列前茅，直到高中三年級時，她知道自己非讀醫的材料，但母親不允許她放棄考醫。直到2005年桐生希參加當地國立滋賀醫科落榜，母親逃避現實，並要求桐生希一起向親戚朋友訛稱已被錄取，而長達9年的重考生活亦由此展開。

完全剝奪私人空間

根據桐生希的日記中記載，這9年過著的是「有如囚犯一樣的日子」。母親為了全面督促女兒學業，每日也緊貼她的日常生活，不但洗澡要共浴，出入也必須在一起，又沒收她的手機，不讓她對外有聯繫，對她的態度極為嚴厲苛刻。

自殺出走不果

桐生希從2005至06年間，曾企圖自殺及3次離家出走，也曾在外工作想自食其力脫離母親「魔掌」，但最後都被母親報警或聘私家偵探下尋回。桐生憶述母親曾用針破穿指尖，寫出血書「鼓勵」她「努力學習，你會通過考試的」；而成年後的她很少喝酒，但有一次因為聚會後喝了一點酒，回家時身上的酒氣激怒了母親，最終被母親迫在花園度過一夜。

母親在9年期間態度曾有妥協，認為桐生希就算當不成醫生，也要考上助產士。直到2014年，桐生考進國立滋賀醫科大醫學系看護科，結束重考生活，母女關係一度出現緩和，卻在大二助產士資格考時落榜，再次引發母女的緊張關係。

儘管桐生已向母親表示自己想擔任外科手術室護士，而不是當助產士，並於大學四年級時，取得滋賀醫科大附屬醫院的護士內定職位，但母親仍不接受，勃然大怒要求退職，再重考助產士，並要求她簽下承諾書，令桐生萌生恨意。而母親期間亦不停向桐生語言暴力:

考完試之後，妳一定會背叛我，趕我出去。我準備好被妳報復!

2018年1月，桐生再度於助產士學校落榜，母親徹夜崩潰並痛罵她是背叛者，又打爛她的手機。

同年1月14日，長期受精神虐待的桐生在互聯網搜尋有關殺人等資訊，同年17日在電郵留下筆記表達出犯案的決心：

被許多事情迫到走投無路了。即使機會還有很多，也會後悔無法當機立斷。早一點決定吧。不要感到害怕。畢竟，如果沒有明確且強烈的心願的話，是不可能的。大致準備好了。

最後桐生充趁著母親睡著之際，拿刀砍向母親左頸，並為了掩人耳目，將母親遺體肢解，把母親的手腳丟入可燃垃圾中，身體則放進垃圾桶，丟棄在離住家250公尺的河川裡。

隨後在社群網站發文「終於打倒怪物，從此可以安心了」。同年6月，警方以屍體遺棄罪嫌將她逮捕，直到一審判決後，她才坦承犯行。而法院考量她的遭遇，最後是判決10年有期徒刑。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳