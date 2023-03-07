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【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌

娛樂 11:15 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳母親曾拍片展示女兒的衣帽間。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解碎屍，駭人命案震撼全城。蔡天鳳出身大富人家，母親「五姐」為內地商人，蔡母以「五姐」在抖音設有帳戶，當中大部分影片看到蔡天鳳的蹤影。

近日有網民發現五姐曾拍片大騷女兒蔡天鳳的奢華衣帽間，足見其富家女生活外，亦再引來網民熱議！

【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話

蔡天鳳跟母親「五姐」。（抖音截圖）

擁五百呎衣帽間

2020年6月21日，蔡母於抖音上載一短片，當中她寫道：「這是我家大寶寶女兒精美設計500多平方呎獨立衣帽間和大家分享一下，珍惜眼前感恩一切。」

只見蔡天鳳的衣帽間空間感十足，落地玻璃窗外一大片綠意盎然的靚景，從影片所見，衣帽間有三個大衣櫃放置蔡天鳳的晚裝和名牌衣服。

  • 蔡天鳳的衣帽間達500呎。（抖音截圖）
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另外有兩個櫃放滿價值不菲的名牌包包，當中不乏限量版的Hermès手袋。至於另一邊有兩個放滿高跟鞋的大櫃，目測至少有40多對。

此外衣帽間中央的飾櫃放滿不少鑽石項鍊、首飾和太陽眼鏡，不過片段中，蔡母不覺意把房地契也入鏡。

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網民指易惹嫉妒

因此引來網民熱議，有人指蔡母此舉引來嫉妒，當中留言指：、「看不見還不那麼生氣，看見了嫉妒心就起來了」、「朋友圈從來不曬，嫉妒小人太多了。美好生活自己過就行了」和「我記得曾老曾經說過有些人是不能晒有些東西的容易招來不好的，願逝者安息」等，對蔡天鳳感到非常可惜。

不過有網民亦撐蔡母，認為沒有問題，當中留言指：「她前夫還用看嗎？妻子多有錢還能不知道？這跟炫富壓根沒關係。」

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【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙

其實早前有網民發現蔡天鳳曾在小紅書上分享購買名牌的相片，當中她寫道：「買Chanel買了一輩子，沒想到它現在比股票『漲』的都要高，每次上新都要靠『搶』，終於拿到了屬於我的幸運數。」

當中，她的一句「買了一輩子」引起討論，有網民指分享戰利品變「死亡預言」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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