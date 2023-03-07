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【攝理教】邪教教主曾於尖沙咀設辦公室　潛逃期間仍收大量女信徒裸照

娛樂 12:42 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

攝理教教主鄭明析遭通緝，曾逃離至香港匿藏清水灣別墅。

Netfilx記錄片《以神之名：信仰的背叛》自上架以來引起極大迴響，首集以韓國攝理教為主題，當中被邪教教主鄭明析性侵的香港女生葉萱（Maple Yip）正是方力申近日認愛的女朋友。

攝理教，原名是基督教福音宣教會，由「教主」鄭明析所創立，攝理教聲稱在韓國有近10萬名信徒、300個分支教會。全球多個地方均有分部，包括美加、英國、澳洲、南非、德國、日本、台灣等，宣稱在海外有逾1萬信徒，受害人遍佈世界各地。

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潛逃至香港

鄭明析早於1999年已被前信徒告發而爆出淫亂事件，其後遭通緝逃離韓國，並潛逃到日本、台灣、馬來西亞、香港、北京等地方。在潛逃期間，他繼續傳教及擴展淫亂版圖，同時竟能繼續控制女信徒給他豔照，與女信徒在外地發生性關係。

反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨於2003年收到消息，指有攝理教女高層會到香港見鄭明析，並派出組織成員進行秘密追蹤，最後發現鄭明析匿藏在清水灣別墅。「出埃及記」組織成員隨即通知入境處，與入境處人員同時包抄豪宅前門及後門防止他逃離。

而當時鄭明析正與女高層在後山建搭的蚊帳裡，該名女高層僅穿上泳裝。鄭明析被捕時赤裸下半身，而下體正處於「興奮」的狀態，未能即時站起身。事件同時轟動全港，有香港及台灣媒體曾報道相關新聞，鄭明析聘請律師並繳交10萬美元的保釋金後潛逃到內地。

鄭明析被捕時赤裸下半身，下體處於興奮狀態。

尖沙咀設辦公室

3年後，鄭明析安排教會牧師於尖沙咀金巴利道一個單位設立辦公室，有曾在辦公室工作的爆料人士透露，主要處理從韓國郵寄來的包裹、信件和行李，再轉運到身在內地的鄭明析。

文件合有大量女信徒的個人資料、性感相片，當中更有裸照、淫褻片段，甚至能清楚看見私密處。爆料人士將所有淫褻證據上傳到雲端並轉交給金度亨，事件公開後被韓國譽為「香港X檔案」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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