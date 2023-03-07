【婚前置業】港男買樓全家俾首期　女友有份供但非聯名︰點解我要做樓奴

▲ 港男婚前買樓，全家俾首期，女友嬲爆齊齊供但層樓非聯名。

買樓錢銀瓜葛考驗感情？有港女指男友婚前計劃買樓，父母付一半首期，男友付餘下一半，之後她跟男友齊齊供，可是男友表明層樓不會加女友名，令她心有不甘，「如果層樓冇我名，我點解要辛苦做樓奴」。網民意見不一，有建議事主好好考慮是否結婚，有的以男方角度出發，表示可能是想保留首置資格。

港女幫男友供樓但非聯名

該女網民於上周五（3日）在「香港討論區」發帖，標題為「男朋友婚前想買樓但唔肯寫我個名」，她跟男友計劃結婚，男友最近想置業，其爸媽付一半首期，另一半就由男友的積蓄支付。男友問事主之後一齊供這層樓，她當刻應承「我都話好，一齊供有咩問題」，可是之後想反悔。她追問男朋友層樓會寫邊個名，他回說只寫他名，

佢話我都冇份畀首期，點解要寫我個名，但係唔係講好咗以後一齊供咩？寫我個名又有咩問題？

最新影片︰

不想白付出辛苦做樓奴

女友有感男友似是怕她分身家，直言沒打算跟男友分開，不明何以男友怕她分層樓。不過，層樓沒有她的名字，不聯名置業，她不想白付出辛苦地幫手供樓。

如果層樓冇我名，我以後點解仲要咁辛苦同佢一齊做樓奴啵。

掀起網民熱議

有關帖文掀起熱議，有網民為事主不值，指出男友算到盡，「樓價首期一成佢俾，9成供款卻兩份供，即係供滿後佢貢獻咗樓價55%，你就貢獻咗樓價45%，卻沒有你名，完全係搵笨」、「分手啦，根本唔愛你」，有網民建議事主沒加名就不要幫手供樓，「留返個名自己再買，好過聯名」，亦提及就算供樓也要結婚註冊有名份才行，因婚後才有保障。

另一方面，有網民建議事主跟男友坦誠，可能有不同考慮，如保留女方首置資格，日後再置業不用交雙倍印花稅。有男網民分享經驗之談︰「放心啦，我層樓兩公婆一齊供，但係得我一個名，目的係買第二層嗰陣，老婆仲係首置」、「我好後悔層樓加咗我老婆個名，而家想買多一層，但要交雙倍印花稅」等。更多網民意見點擊下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳