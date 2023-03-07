【水蛭入鼻】7歲女童頻流鼻血　求醫驚見鼻有7cm水蛭蠕動吸血

▲ 7歲女童頻流鼻血，求醫驚見鼻有7cm水蛭蠕動吸血。

小朋友頻流鼻血要及時就醫。內地一名7歲女童在2星期内頻繁流鼻血，經醫生檢查驚見流鼻血原因，竟是鼻腔内有一條吸血的水蛭正在蠕動。

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綜合内地媒體報道，福建一名7歲女童近2星期反覆流鼻血，有時一日内流鼻血數次，還伴有鼻塞、鼻癢症狀。女童家長帶其求醫，醫生觀察指，女童的情況似乎因外傷導致；再用電子耳鼻咽喉鏡檢查，驚見女童鼻腔内有一條正在生猛蠕動、長達7cm的水蛭，正在女童鼻内吸血。

疑似蟲卵時已寄生

負責醫生為女童進行全身麻醉後，通過移除手術，成功將如小拇指般大的水蛭取出，此時的水蛭仍在吸血。經了解，女童家附近有一條水溝，裡面就有許多水蛭，估計是女童某次在水溝旁玩耍時，手上粘附了水蛭蟲卵，女童再用手摸臉擦鼻，蟲卵便進入了她的鼻腔，一直寄生至今。醫生解釋，水蛭常生活在較潮濕地方如水溝、小河、稻田等處，頭尾部都長有吸盤，作用就是讓水蛭能牢牢吸附在人畜身上，吸食血液。

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急症科醫生：傷口感染可致敗血病

本港急症科醫生馮顯達曾指出，水蛭在淡水地區很常見，而且水蛭的幼蟲體積非常小，肉眼難以察覺，若直接飲用或以溪水洗臉，幼蟲就可能經呼吸道或口腔進入人體寄居，而且水蛭會釋放物質麻醉吸附的位置，令人難以察覺痛楚。

若被水蛭附於體內，短期內會出現流血不止的情況，若長期不處理，有機會導致貧血。若有細菌感染傷口，有機會出現壞死性筋膜炎，抵抗力較差的，細菌或會進入血液中，造成敗血病，會有生命危險，不過這類嚴重情況比較罕見。

馮醫生提醒，到潮濕的山林與草原遊玩要注意安全，避免接觸泉水或溪水，即使用作洗手也有機會感染細菌。

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責任編輯：羅嘉欣