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【羅樂林女兒】羅苡之離婚不足一年疑有新歡　晒手拖手合照重新生活

娛樂 12:00 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

各自展開新生活。

資深演員羅樂林的女兒羅苡之與2006年香港先生冠軍陳俊安（前名陳志健，Otto）結婚10年，婚後一直相當恩愛，惟二人未能攜手到老，最終在疫情下隔着電話道別，結束這段夫妻關係。

【聚少離多】羅樂林女兒宣布與陳志健離婚　羅苡之Otto十年婚姻仍難敵Long D

二人去年宣布結束十年婚姻

他們在去年5月分別在各自的社交平台上宣布離婚，羅苡之感謝Otto陪伴她十多個年頭，大家曾經一起愛過、笑過、哭過、活過。

她又指二人的離別是帶著遺憾和悲傷，但亦同時充滿著愛和祝福的，希望大家可以給予他們空間及時間，並會努力過好生活，成為一個更加優秀的自己。

至於Otto同樣以「一日愛人，一世親人」希望對方會快樂幸福，十年婚姻就此完結的確令人婉惜。

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羅苡之疑似有新歡

不過他們離婚未夠一年，日前羅苡之在社交平台上載了一張疑似與新歡手拖手的影子合照，相中更配了一個藍色心心的Emoij，雖然她沒有表明相中與她手拖手是其的新歡，但已引起不少網民紛紛討論，並祝福她有美好生活。

羅苡之疑有新歡。

聚少離多成離婚主線

羅苡之在中學時代已對舞台劇充滿興趣，曾客串演出及擔任幕後人員，畢業後亦成為舞台劇演員，並因合作舞台劇與2006年港男亞軍陳志健結緣。

二人於2012年結婚，一直享受二人世界，羅苡之爸爸羅樂林曾表示絕不催生仔，讓年輕人自行選擇，並曾大讚陳志健好乖仔且尊敬長輩。

近年轉戰內地發展的陳志健與羅苡之聚少離多，羅苡之去年曾赴上海探班兼與陳志健慶祝結婚9周年，並笑言：「老來先搞longd。」可是，二人最終決定離婚收場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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