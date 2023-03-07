【機票優惠】香港快運推日本高松機票48小時快閃優惠　單程票價低至368元

▲ 香港快運推日本高松機票48小時快閃優惠，單程票價低至368元。（香港快運圖片）

日本香川縣的首府高松以充滿藝術氣息而聞名，屹立各大美術館和現代建築，亦可體驗匠人打造工藝的巧思，鄰近的直島亦有著多座現代藝術博物館和裝置藝術。香港快運推出往來香港與高松的機票的限時優惠，單程票價低至368港元。

高松是位於四國北部的熱鬧港口城市，是香川縣的首府，也是通往瀨戶內海諸多島嶼的門戶。是次香港快運直飛高松的機票優惠，銷售日期為即日起至2023年3月8日下午11時59分。單程票價由港幣368元起，出發期限為2023年4月16日至2023年7月13日，其票價只適用於高松的航班。

香港快運提醒，優惠只適用於由香港出發的來回機票預訂，亦不包括相關稅項、附加費及其他收費。票價會隨機位狀況而變動，機位數量有限並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限，售完即止。

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責任編輯：陳麗娜