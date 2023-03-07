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【青年貧窮】嶺大調查指4成受訪青年自認貧窮　稱工資過低

社會 11:25 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

嶺大研究團隊調查指，4成接受深度訪談的青年自認貧窮，絕大部分全職工作的受訪青年更認為最低工資調整幅度過低，未能受惠於有關政策。

研究團隊於去年5月至12月間，先後透過兩輪問卷調查，收集到超過400份有效回覆，並與67位18至29歲的青年進行兩輪深度訪談，當中全都具工作經驗及收入低於2萬元。調查指出，絕大部分年輕人覺得獲取工資太低，待遇與工作不相稱，並得出青年個人月均生活支出為1.68萬元，扣除教育開支，平均每月支出逾1.49萬元。

調查結果推算，受訪青年要滿足現時生活開支水平，時薪應達71.6元，惟金額與目前最低工資水平相距很遠。

團隊建議，政府應檢討最低工資政策定位，以及改為一年一檢，並期望有關部門重啟標準工時立法程序，訂明標準工時為每周40小時。

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責任編輯：梁凱婷

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