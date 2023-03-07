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【性侵繼女】涉非禮13歲繼女地盤工囚38個月　官斥以繼女作洩慾工具

社會 11:21 2023/03/07

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灣仔區域法院。（資料圖片）

地盤工涉於連續3星期在13歲繼女的房間肆意非禮，並要求繼女替他手淫。涉案地盤工早前於區域法院承認非禮等共3罪，今（7日）被判監38個月。暫委法官判刑時指，被告出於一己自私的理由，以繼女為洩慾工具，心理報告指被告強調對繼女沒有性慾，稱父親撫摸女兒在國內屬正常。

被告現年48歲，早前承認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪及1項非禮罪，案發於2021年8月7日、15日及22日。

代表律師求情時指，被告於2019年由內地來港，隨後任職地盤工，本案不涉及恐嚇、暴力，以及其他不當行為。

暫委法官判刑時指，被告案發時與女童X年齡相差33年，亦是X的繼父，卻出於一己自私的理由，以X為洩慾工具，儘管X當時已表示不願意，無奈未能抗抵成年男子的力量。

暫委法官續指，被告的動作猥褻，行為卑劣及近似性交，更使X感到痛楚。暫委法官引述創傷報告指，X事後有輕度創傷後遺症，亦認為男性不道德及危險，停止與男性交往。

暫委法官引述心理報告指，被告強調他視X為己出，對X沒有性慾，又指父親撫摸女兒在國內屬正常，惟被告今於庭上指出當時的表達不完善。

暫委法官指，被告滿口歪理，推說行為在國內是容許，本案發生在住所內，令本來安全的住所變得危機處處，使X無處躲避，考慮被告認罪，遂就3罪將被告判監38個月。

案情指，X與胞妹、生母、被告同住。2021年8月7日，被告到X的房間借用iPad，不久叫X替他按摩，再伸手搓X的胸部。及後被告兩度到X的房間，摸X的胸部，更叫X坐在他的陽具上。X感到陽具移動約10分鐘，並捉住X的手替自己手淫。

X於2021年10月告知社工被性侵一事，事件報警處理。被告被捕後承認摸X的胸部，但否認曾摸X的下體。被告亦承認搓X的胸部、肩膊和大腿，目的是向X示範如何按摩。

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記者：梁錦麟

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