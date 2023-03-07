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【日版丹麥女孩】27歲日本人氣男模離婚　化身性感美女尋回真我

健康 16:38 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

人氣男模離婚後，化身性感美女仍與妻女同住。

現年27歲日本人氣男模ryuchell（比嘉龍二）與女友peco於2016年底結婚，2年後女方更誕下一子，一家三口一直樂也融融，並不時拍片與大眾分享家庭逸事。豈料，ryuchell卻在去年8月25日宣布閃電離婚，其後造型更是日趨女性化，近日更於社交平台上載一幅自拍照。相片中，只見已留一頭長髮的ryuchell，穿著性感睡衣，並露出鎖骨，仿如一名美女，與之前可謂判若兩人。

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【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

事實上，因為出道時長著一副清秀臉孔、加上中性打扮及說話時陰聲細語，ryuchell婚前便一直被外界懷疑是同志。不過，隨著2016年與女友拉埋天窗，有關傳聞才不了了之。對於離婚，ryuchell曾公開表示，是與妻子peco達成共識才做出決定，並坦白指自己的內心傾向是女性，故對於成為丈夫，成為一個男性而感到痛苦。

離婚後的ryuchell的確更放膽追隨內心想法，無懼外界目光，打扮也愈趨女性化。從他的社交平台可見，他十分滿意自己的新形象，不時大晒短裙、緊身上衣照，仿如時下貪靚的少女無異。

對於偶像的轉變，不少日本網友雖然表示震驚，但亦誠心送上祝福，並讚賞「令人衝擊的可愛」、「這是國民初戀的造型吧！我直接陷入愛河」，「勇敢做最喜歡的自己」。

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責任編輯：羅嘉欣

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