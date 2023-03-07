【司機危駕】涉北角車禍撞傷途人　85歲的士司機准保釋官籲勿駕駛

▲ 被告倪蔡儂今提堂後准保釋候訊。（林宇翔攝）

北角周日（5日）發生嚴重交通事故，八旬翁駕駛的士沿炮台山道落斜時涉失控溜前，2名女途人遭撞傷昏迷。85歲司機被控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（7日）於東區裁判法院提堂。被告毋須答辯，案件押後至5月16日再訊，待警方進一步調查。裁判官批准被告以5,000元保釋，須交出駕駛執照，並叮囑被告保釋期間勿駕駛任何車輛。

被告倪蔡儂（85歲），控罪書上沒有報稱職業，被控於2023年3月5日，在北角炮台山道（北行）與英皇道交界，在道路上危險駕駛的士，引致成譚雅及朱双麗身體受嚴重傷害。

被告今由家人陪同上庭，應訊時需戴上助聽器，聽到控罪時回應「明白」。

控方申請押後10周再訊，待警方進一步調查，不反對被告保釋。裁判官批准押後，並准被告以5,000元保釋，須交出駕駛執照及每周到警署報到1次。裁判官指被告年邁，顧及道路使用者安全，被告有需要交出駕駛執照，並叮囑被告保釋期間勿駕駛任何車輛。

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記者：陳曉欣