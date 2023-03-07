【醫療基金】李樹芬醫學基金會60週年誌慶 醫務衞生局局長盧寵茂主禮

養和醫療集團(養和) 3月3日舉行了李樹芬醫學基金會(基金會)全新標誌牆揭幕典禮，紀念基金會成立 60 週年。揭幕儀式由香港特別行政區政府醫務衞生局局長盧寵茂教授擔任主禮嘉賓，聯同養和集團的管理層成員，包括李維達醫生、李維文先生，及李樹芬醫學基金會理事、養和醫療集團首席醫務總監暨養和醫院副院長曹延洲醫生一同主禮。盧寵茂教授表示︰「李樹芬醫生創立養和醫院,致力為本地華人社群提供優質醫療服務，更心繫香港醫療發展。其後成立醫學基金，矢志推動本港的醫學教育、醫學研究及慈善醫學服務，建樹良多。」

基金會由養和醫院創辦人之一、前任院長李樹芬醫生於 1963 年創立，當時他把所持有八成三的養和股份全數捐出，用作成立基金會。基金會的主要工作旨在促進醫學教育和輔助醫學研究，包括為醫科生和醫學研究生提供獎學金和研究資金，並支持醫院提供慈善醫療服務。

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李樹芬醫學基金會主席、養和醫療集團行政總裁暨養和醫院院長李維達醫生表示︰「李樹芬醫生成立的基金會以減輕疾苦及造福社會為志，養和至今已捐出逾億港元支持本地兩間醫學院設立多個教授席，除了開設護士學校培訓護士外，亦為香港大學和香港中文大學醫學院的五年級醫科生提供實習機會，同時亦為在職醫生提供專科培訓和臨床實習機會，協助他們取得專科資格。」

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李樹芬醫學基金會理事、養和醫療集團營運總監暨養和醫院董事李維文先生表示︰「基金會費了逾 50 年時間成功收購所有剩餘的股權，最終才得以全資擁有養和醫院/養和醫療集團。基金會作為應稅實體，需繳納稅項，並以自負盈虧和非為營利的模式運作，以提供優質醫療服務和引入尖端醫療技術。在扣除營運成本後，養和醫療集團及旗下成員的所有盈餘會投放於提升養和的醫療設備、拓展醫療服務及支持醫科教育和醫學研究之用。」

引入先進醫療設備

李維文先生解釋養和如何通過自資方式實踐基金會的理念:「養和在引入先進前沿的醫療科技方面擁有悠久歷史，由第一代 X 光造影儀器、各種新型電腦掃描和超聲波儀器，以至設立體外受孕中心並成功培養本港首名試管嬰兒等。養和其他重要的創新舉措包括引入亞洲首部達文西機械臂手術系統、磁力共振導航放射治療機，以及將來應用的質子治療系統等。

過去二十年,我們的醫療和研究團隊在醫學期刊和重要的國際醫學會議上,發表超過 2,600 份研究文章或演說,這些成果對於養和推動各方共同創新和可持續發展至關重要。養和質子治療中心將於 2023 年 7 月接收首名癌症病人,為本地精準醫療發展開創新紀元,而養和東區醫療中心亦將於 2025 年成為正規醫院,提供 200 張病床,為癌症病人提供最先進和完善的治療服務。

李維達醫生補充:「基金會一直是養和背後的推動力，我們積極促進公私營協作，同時引進頂尖醫療科技，以提升香港及其他地區的醫療服務水平。我們希望基金會在匯聚本地、內地和海外等不同地方的優秀人才方面繼續擔當重要角色。」

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