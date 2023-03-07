【周末好去處】藝術新星Edgar Plans月中K11展覽　《塗鴉藝術籃球場》推限量figure【內附地址】

▲ 展覽內發售全球限量NBA x Edgar Plans 35CM模型。（圖片K11 Art Mall提供）

全球不少年青人都喜歡籃球運動，香港亦不例外，近年本地有不少籃球場在設計上亦開始加入街頭風格，又或是設計成色彩繽紛的模樣，如果大家喜歡這樣的風格，再加多一點藝術，那麼就一定要留意K11 Art Mall於3月中邀請了西班牙藝術家Edgar Plans舉行名為《Game On》展覽。

3月中舉行的《Edgar Plans塗鴉藝術籃球場》，是屢次打破拍賣記錄的西班牙藝術家Edgar Plans的「Game On」全球巡展香港站。在塗鴉藝術籃球場上把由他創作的作品「Lil’ Heroes」籃球小英雄首度帶來香港。

話說他創作這個塗鴉人物，是他投射出對自由的嚮往，在他筆下，穿着超級英雄服飾孩子，每一位都是可愛活潑及充滿童趣的「小英雄」，而「Lil' Heroes」就是他的代表之作。

因此，「Game On」全球巡展，是Edgar Plans從球星和籃球文化中得到啟發，將「Lil' Heroes」化身成一眾傳奇籃球員，在世界各地不同城市中，上演一輪又一輪的精彩球賽。

▲ 西班牙藝術家Edgar Plans。（圖片K11 Art Mall提供）

若果喜歡figure的朋友，今次更設有「Game On」藝術快閃店，於3月18日下午2時全球首發限量版NBA官方用球Edgar x Wilson籃球及Edgar x NBA 限量徽章套裝。

除此之外，還有以籃球明星為創作靈感的3米高「Lil’ Heroes」雕塑、超過25款限量周邊、包括毛公仔、匙釦、拖鞋、籃球褲、連帽衛衣和長襪等，最重要的是Edgar Plans親臨到場，大家不容錯過。

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Edgar Plans「Game On」Exhibition

日期：15/3-7/5/2023

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall

入場：免費

記者：何偉雄