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【的士意外】八旬司機涉撞傷途人　羅淑佩：將檢討司機體檢要求

社會 11:37 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

運輸署署長羅淑佩表示，當局正檢討司機體檢安排。（資料圖片）

北角炮台山道日前發生交通意外，涉85歲的士司機，司機高齡化再引熱議。運輸署署長羅淑佩今（7日）表示，政府去年中成立專家小組，商討駕駛執照持有人的體格證明機制，若本月底開會後方案成熟，會盡快就方案內容諮詢業界，並提交立法會審議。

羅淑佩在電台節目稱，的士司機有高齡化情況，當司機年紀大，出意外機率亦相對多，但她強調在檢討體檢要求時亦要取得平衡，因有些司機是為生計而駕駛的士，因此體檢要求不能夠為他們帶來太大不便，浪費太多時間。

羅表示，司機的眼、耳、手握力等是可行的具體檢查範圍，但未必可與巴士公司檢驗司機肺部要求看齊，因需要研究可否擴展至商用車輛，且巴士班次較密，駕駛及體格要求較高，故不能一概而論。至於是否應該為商用車司機設立年齡上限，她表示，要平衡勞動力的需要，確保市民有足夠的士坐。

前運輸及房屋局2013年曾表明，研究為駕駛人士訂立體檢制度，惟無疾而終。羅淑佩說，未有當年工作的詳細資料，但承諾今次將會成事，「一定保證唔會做做吓無咗下文，因為今次都凝聚咗幾強共識，推展呢類工作進展會比較好。」

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記者：解青羽

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