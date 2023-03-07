【星二代學校】鄭嘉穎陳凱琳出席學校運動會　兒子讀英普名幼園每年學費逾13萬

▲ 鄭嘉穎和陳凱琳出席兒子就讀的幼稚園運動會，期間齊齊食燒賣好貼地。

53歲鄭嘉穎與31歲陳凱琳（Grace）自2018年結婚後4年抱3，細仔Carlos剛於今年1月出世，兩夫妻不時在社交平台分享親子生活點滴，昨日（6日）鄭嘉穎在小紅書分享參加4歲大仔鄭承悅（Rafael）和2歲半二仔鄭承亮（Yannick）的學校運動會，一家人更齊齊食燒賣好歡樂。

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從多張相片中可見，一家四口換上運動裝身處運動場內，兩名兒子都掛了一個獎牌，可見獎牌和頸帶上印有所就讀的幼稚園校名，相信兩人以家長身分出席學校運動會。陳凱琳與囝囝在運動會期間更齊齊食燒賣醫肚，相當貼地。

雖然相中鄭嘉穎沒有出鏡，但相信全是「爸爸視角」，他在小紅書留言道：「記錄一家人的歡樂時光」，並hashtag「這才是生活啊」、「戶外好好玩」、「親子時光」，在他的鏡頭下妻兒興奮舉V，可見一家人相當融洽。

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鄭嘉穎聽老婆話玩社交平台

以前鄭嘉穎的作風低調，甚少公開私人生活，但陳凱琳大大改變了他，更成功說服他開設個人IG和小紅書帳號，兩夫妻都大受內地網民歡迎。嘉穎曾自嘲「一個成功男人，就一定要聽老婆話」，他笑言在老婆面前投晒降，連食飯都一定要讓老婆的「相機食先」，相當寵妻。

▲ 鄭嘉穎因為Grace一改低調作風。（小紅書圖片）

就讀多多重英普雙語學習

鄭嘉穎和陳凱琳十分重視兒子的語文發展，一早就安排大仔Rafael入讀多多國際幼兒園暨幼稚園（Tutor Time International Nursery & Kindergarten）旗下的Playgroup，陳凱琳曾在社交平台分享Rafael在playgroup上堂的相片。而Rafael的語文能力不俗，鄭嘉穎曾曬出Rafael用普通話數1至10的短片，他大讚兒子的普通話比自己還要好。

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兩人讓大仔一路升讀多多的幼稚園部，二仔也跟著入讀同校。多多採用英語及普通話雙語教學，課程著重啟發小朋友的創作力、解難能力、社交能力及培養批判性思考。學校亦設有「Learn from the Start」主題式課程及STEAM（科學、技術、工程、數學與藝術）的跨學科學習方式，學生可透過提問及實驗刺激思維。

多多早於1988年在美國佛羅里達州成立，2001年來港辦學，並成為香港首間引入美式英語及普通話雙語幼兒園暨幼稚園。多多現時在港有4間分校，分別位於九龍塘、北角寶馬山、半山及元朗。前3間分校的學費相近，全年學費逾13萬元，每月繳付逾1.1萬元。而元朗分校收費較低，全年學費約10萬元。

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責任編輯︰林綺玲