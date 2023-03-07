【醫療服務】內地媽帶女兒到港公立醫院求診　大讚福利好：沒結賬就讓我走

▲ 內地媽帶女兒求診港公立醫院，大讚福利好，收費便宜，

近日有內地媽媽分享親身經歷，表示早前帶女兒到香港公立醫院求診，結果對醫院的收費感到相當震驚，指診斷費十分便宜，只收$180，又不會額外收取藥費，甚至不用即時付款，大讚「福利好給力」。

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該名媽媽於社交平台小紅書以「第一次在香港看病，沒結賬就讓我走了」為題發文，指女兒一早在家玩老鼠時被咬傷出血，其後如常上學，她起床後收到學校老師的電郵，便馬上前往學校，並帶女兒到北大嶼山醫院求診。

雖然鄰居曾建議可致電999召喚救護車，但樓主認為情況不算緊急，無謂浪費社會資源，

在香港，999是你想打就能打，救護車是你想叫就能叫的。

當她到達醫院後，才知道求醫時要帶同有效身份證、護照和簽證（VISA）。而女兒經檢查及消毒傷口後，獲處方一周分量的抗生素和兩瓶退燒藥。付款時，樓主發現只收了$180診斷費，無需額外付藥費，更不用即使付款，只要兩周內帶上女兒的護照、簽證和賬單到醫院結賬即可。如沒持有香港身份證，收費則高達$1,230。

她又指：

前些年，我帶孩子來香港看的都是私人醫生，看個咳嗽差不多花了萬把塊港幣吧。

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樓主大讚香港公立醫院「福利好給力」，不過最大的缺點就是等候時間太長，「由於當時有個工人受傷了，醫生都跑去護理他了。所以，我們這種不是那麼緊急的，候診候了好長時間」。

帖文一出，引起不少網民熱議，有網民贊同香港醫療福利好「生個孩子只收每天一百床位費，三百蚊搞掂」、「我產檢全部免費」，亦有人讚賞樓主未有濫用救護車服務，「感謝你珍惜資源，不亂打救護車，讓真正有需要的人使用」。

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責任編輯：羅嘉欣