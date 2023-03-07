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【台灣旅行】試住日月潭全新面貌酒店　房價973港元起享無敵湖景

休閒消費 12:00 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

全新面貌酒店的潭日月。(攝影：陳家昌)

去台中旅行，不少人都會選擇順道一遊著名景點日月潭，而日月潭名勝文武廟附屬飯店景聖樓，以往為不少遊客推崇，而景聖樓早前重新翻新，現已改裝而成「潭日月」，亦甚具特色。

此具傳統特色的酒店，在2020年由承億文旅團隊重新接力，以一年間進行大翻新，並以『文武兼俱的東方美學文化』為主題，營造全新形象，令酒店整合文武廟與日月潭周邊的文化、生態、產業、以及觀光資源，同時重新命名為「潭日月」，將「潭」化為動詞，強調跟旅客與當地對話，談天說地。

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酒店地方偌大，卻只有 48 間客房，確保旅客可以享受最舒適的環境，每間房都設有大硐台，部分坐向可近觀文武廟，又能遠眺湖光山色。
而由大堂、櫃檯到走廊樓梯的設計，均著重古意幽香，而各處又隱藏著有象徵。

守護意義的脊獸，從入口正門東方建築屋脊，以至客房門牌，都有不同形態的可愛脊獸出現，細心的旅客以找出究竟有多少不同種類了。

潭日月

地址：南投縣魚池鄉水社村中正路58號

電話：+886-(0)49-2855-366

房價：每晚3,669台幣起（約973港元）

網址：hotelday.com.tw/hoteldaysun moonlake

記者：陳家昌

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