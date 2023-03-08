【男人之苦】6個壞習慣致早洩陽痿　中醫師分享5招改善性能力

▲ 6個壞習慣致早洩、陽痿，中醫師分享5招改善性能力。

「早洩」和「陽痿」是男士們最難以啓齒的性功能障礙，有統計更指有1至3成男性受到此困擾，即使是血氣方剛的年輕男士，也會遇到同樣的問題。台灣有中醫師表示，6個壞習慣是男生們每天都會做但卻「渾然不知」，從而導致「早洩」和「陽痿」。

台灣中醫師YouTuber「77老大」早前於個人頻道上分享，男生們日常會做一些壞習慣，但可能自己完全不知道，而這些壞習慣卻會導致早洩、陽痿。為此，他分析了6大導致陽痿的壞習慣，以及5大改善的方法，只要堅持做，30天就可以見效。

最新影片推介：

6大壞習慣致早洩陽痿

1.自慰過多

自慰本身並沒有問題，但過度使用就有很大問題，若有事無事地自慰，則會導致「腎精耗散」、「腎氣虧虛」，很容易不舉，或者性愛時一下子軟掉。同時，不斷摩擦刺激龜頭亦會造成「敏感」而容易早洩。因為每個人的體質、運動習慣不同，因此醫師建議，每當有想自慰多次的念頭時只處理一次，其餘的就利用運動，或者洗澡等方法轉移注意力。

2.長期吸煙和酗酒

一天抽一包煙的人比正常人發生陽痿的機率高出20倍，因為尼古丁和酒精會嚴重抑制男性「睪固酮」以及雄性激素分泌，還會刺激交感神經，並堵塞血管。久而久之，就會令到性慾降低，充血困難而勃起不全，持久度也會大幅下降。如果是早期不舉的男士，將煙酒減半，不到兩週性能力就會有所改善。

3.褲子穿太緊

穿太緊的褲子，下體就像「被掐住喉嚨脖子一樣」，無法呼吸，窒息缺氧，就會阻礙陰囊、睾丸的血液循環，造成「睾丸缺血」，精子製造困難，同樣導致早洩和陽痿。

4.長期情緒差

現代人加班工作疲勞，精神壓力過大，各種憂鬱、緊張、憤怒、沮喪等不同的負面情緒都會抑制慾望，造成陽痿早洩。

5.熬夜

熬夜會嚴重消耗體質，傷及「腎精」和「氣血」，降低睪固酮生成和導致內分泌失調，導致容易早洩或陽痿。

6.不運動

現代人因為加班沒時間或者太累等各種原因不運動，會令肌肉量不足，血液循環不好，從而導致陽痿早洩的機率變高。醫師建議，男生每天深蹲100下，讓臀部和大腿肌肉增加，睪固酮分泌增加，改善循環，便能增加性愛「爆發力」和持久度。

5大方法增强性能力

改掉6個壞習慣只是完成了最基本的那一部分，77老大表示，想要增强「戰鬥力」，還要再用這5個方法去改善性功能。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣