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【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表　提四大希望

政治 12:13 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

趙樂際接見港區人大代表。（陳勇供圖）

港區人大代表早上在人民大會堂香港廳，獲中共中央政治局常委趙樂際接見。 

港區人大團團長馬逢國表示，趙樂際形容他們是愛國愛黨的中堅力量。引述趙樂際指，未來5年是香港實現新階段的關鍵期，對香港工作的發展提出守正創新、拼搏自強、團結奮進的3個希望。

趙樂際對港區人大代表提出4個希望，包括：（1）帶頭盡責深入了解中央的大政方針，把中央精神反饋給香港市民，亦要及時把群眾的聲音反饋給中央；（2）帶頭堅決維護國家安全；（3）帶頭支持特區政府施政；（4）帶頭主動對接國家發展戰略，推動大灣區、一帶一路的建設。

趙樂際獲推選為人大主席團常務主席，料在全國人大會議上獲選為人大委員長，接替卸任的栗戰書。

被問到趙樂際將來是否會主管港澳事務，馬逢國回應指，根據過往經驗，預期趙樂際會在新一屆中央政府中擔當重要角色，但具體人事安排，仍需等待選舉程序才知道。 

代表團副團長陳勇則指，無論哪位常委負責港澳事務，習近平都很關心香港，下午或稍後的議程中會有討論，再適時公布。

另外，國家領導人明日會與港區政協委員會面。 政協主席團明亦將舉行第二次會議，審議全國委員會主席、副主席、秘書長、常委建議人員名單。

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記者：趙居逸

 

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