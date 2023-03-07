【籠養雞蛋】OK便利店宣布3年內淘汰籠養雞蛋　改善動物福利及食品安全　

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OK便利店宣佈3年內全面淘汰籠養雞蛋，並成為港澳地區首家承諾全面淘汰籠養雞蛋的大型連鎖便利店，身體力行支持可持續發展 ，期望建立更人道、安全和可持續的供應鏈。

全球擁有14,300個經營點的大型便利店集團Couche Tard（全名Alimentation Couche-Tard Inc.），旗下全球門市包含直營與特許加盟，計劃於2025年之前全綫淘汰籠養雞蛋，當中包括港澳區400多家便利店。Couche-Tard 在港澳以OK便利店品牌運營，故OK便利店將成為港澳地區首家承諾全面淘汰籠養雞蛋的大型連鎖便利店品牌。集團身體力行支持可持續發展，亦配合香港及澳門近年成為亞洲地區推動責任採購領先市場的趨勢，當中酒店業、餐廳、食品服務和包裝食品品牌紛紛響應食物可持續發展，相繼制定100%轉用非籠養雞蛋的全球動物福利政策，改善動物的福利及提升食品安全。

Couche-Tard全球可持續發展總監Helena Winberg表示，品牌一直探索各樣有效的方式，為員工、客戶及地球可持續發展及繁榮作出貢獻，並對於成功拓展籠養雞蛋的承諾至特許加盟企業，感到相當高興。

非籠養雞蛋健康、安全及人道

非籠養雞蛋指母雞可在室內或室外放養，而不需被關在空間狹小且難以轉身的籠子，不但對雞隻較人道，更可提高雞蛋營養質量，亦可減少食品安全風險。歐洲食物安全局及多個國際研究小組發現，籠養雞蛋農場受沙門氏菌菌株污染的機率，較非籠養雞蛋農場大大增加了25倍。同時，多份研究指出非籠養雞蛋的營養價值比籠養雞蛋更高，包括β-胡蘿蔔素增加7倍、維生素E高3倍、Omega-3脂肪酸高2倍、維生素A和蛋白質含量亦更高，另外膽固醇含量會和飽和脂肪也更低。

槓桿基金會（Lever Foundation）一直致力推動港澳和亞洲食品企業制定非籠養雞蛋政策。可持續發展項目總監謝利依讚揚，OK便利店在港澳地區的非籠養雞蛋承諾，是促進人道及可持續雞蛋生產的重要一步，有效推動從食物源頭改善食品安全和動物福利，並相信將有更多零售商和便利店效仿Circle K。

香港飲食業的非籠養雞蛋轉型迅速，全港逹八成酒店業界已制定其全球非籠養雞蛋政策。根據槓桿基金會的2021市場調查發現，估計未來3年香港對非籠養鷄蛋的需求按年增加7000萬隻，其後直至2028年，按年增加1.4億隻。

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責任編輯：梁凱婷