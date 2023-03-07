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【多仔媽媽】丈夫智商140+自己高顔值 網紅媽狂生7胎：優秀基因不多生太浪費

親子 12:30 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

內地生育政策近年放寬，內地一位網紅媽媽，從20歲起，14年內連生7個小孩，她認為自己擁有高顏值，大讚丈夫智商達140，直言「這麼優秀的基因，不多生幾個太浪費了。」

綜合内地媒體報道，深圳一名36歲7孩媽媽兼網紅「深圳汪汪家」，在還不到20歲就嫁給現任丈夫，兩人婚後1年便順利誕下大女，翌年二人再再下二女。到了2015年遇上內地解禁二孩政策，於是她便萌生一個瘋狂想法，就是跟老公「瘋狂造人瘋狂生」，隨後她便懷上龍鳳胎。

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已經生了4胎的他們，打算專心撫養4名孩子長大，但到2016年太太又意外懷孕，當時都猶豫是否要將孩子生下來，但後來在9歲的二女鼓勵下，她決定抱第5個孩子生下來，衝破了心理關口下，接連在2018年生下第6個孩子，2019年又生了第7個孩子，一家九口。片中所見，他們一字排開可以霸佔整條路，而食飯時更要排隊盛飯。

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由於內地多年來實施限制生育政策，就算在2021年放寬了限制，一對夫婦可以生3個，但他們擁有7個孩子，所以他們已為超生的孩子繳付逾百萬元人民幣的「社會撫養費」，但夫妻沒有後悔生育決定，她認為有良她的基因，不生太浪費。

教育孩子獨立

她稱自己很喜歡兒孫滿堂的熱鬧氣氛，認為這樣人生會沒有那麼大壓力，因此覺得既然有能力便多生幾個。至於多孩家庭的教養問題，她在社交網表示從小便培養孩子的獨立性，盡量讓他們自己去完成自己的事。因此雖然家中孩子很多，但每個都很有擔當，「大的會主動照顧小的，而且分工明確，因此不常有爭吵。」

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責任編輯︰王明芳

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