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【醫療失誤】女子被診斷患血癌化療1年半無好轉　揭離譜真相

健康 16:10 2023/03/07

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女子被診斷患血癌，化療1年半無好轉，揭離譜真相。

每人都想身體健康，若被誤診實屬晴天霹靂。英國一名53歲女子，數年前被醫院檢查出患上罕見血癌，需要終身服藥，女子更因此辭去工作，專心治療，怎料最後「病情大反轉」，讓女子憤怒向醫院提告索償。

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綜合外國媒體報道，英國53歲女子Janice Johnston在2017年4月，被診斷罹患罕見血癌。醫護人員告知，她需要終身服藥，否則很大風險會患上心臟病，甚至體内任何地方都有機會出現血塊，引致中風。Janice隨後便辭去工作，專心接受治療。

化療1年半驚揭被誤診

在化療期間，Janice的體重跌至只有44公斤（約96.8磅），同時出現副作用如頭暈噁心、疲勞症狀，但她的病情卻始終未見好轉。於是，醫生又再加大藥物劑量並進行穿刺術。1年半後，Janice見治療毫無成效，決定轉院治療。結果她到另一間醫院做完檢查，竟被告知「你沒有患癌，身體沒問題」。而實際上她只患了另一種令她體内紅血球過多的非癌症疾病。

Janice得知自己一直以來都遭誤診，感到憤怒且難以置信，是一個「殘酷的玩笑」：

誤診嚴重影響我的生活，這讓人難以原諒。我對醫生失去信心。如果當初有為我做骨髓活檢和掃描檢查，我現在不會坐在這裡，還能繼續工作。

Janice坦言，她不僅要獨自面對患癌的煎熬，同時還要親口向丈夫和4個孩子告知這樣的壞消息，忍受1年半化療的辛苦。怎料到頭來竟是誤診，絲毫沒有改善過她真正的病情。最後，她控告院方醫療疏忽，要求提供75,950英鎊（約79.6萬港元）賠償；涉事醫院亦同意賠償，雙方和解。

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責任編輯：羅嘉欣

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