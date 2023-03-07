【隱形戰隊】劉穎獲封「性感打女」　唐詩詠「拱橋」盡顯好腰力

▲ 《隱形戰隊》

由文偉鴻（Jazz）監製TVB劇《隱形戰隊》，昨晚（3月6日）劇情有大型的「喪屍」襲擊群眾場面，事件驚動衝鋒隊督察Madam Q阿寶（唐詩詠飾）及反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit）成員邢風（劉穎鏇飾）加入協助，二人合力制服「喪屍」。

劉穎鏇獲封「性感打女」

劉穎鏇（Tiffany）在《隱形戰隊》登場形式相當具氣勢，邊奔跑邊拋掉外套的她，一個飛身雙膝貼地向前滑動的同時，一個箭步已將目標箍緊及制服，盡顯孔武有力一面。

打得又睇的得Tiffany，獲封為新一代「性感打女」。至於詩詠一招單腳企「拱橋」，亦盡顯驚人腰力。

不過原來一個簡單的「跣膝」動作，背後要付出大量努力，Tiffany受訪時透露相關動作是臨時加插，並笑指當初對「跣膝」Mission充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作時，初頭係好興奮嘅，因為我以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉嘅，武指仲畀咗兩個Knee pad我添。」

Tiffany補充指整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面的配合：「嗰刻最難係點make sure每次停低都係停啱同一個位，同埋捉住佢（喪屍）又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32 takes。」

錢嘉樂愛徒演「喪屍」

除正式拍攝，Tiffany不用埋位時都有反覆練習相關動作：「由最初頭覺得好得意，最尾係變咗不斷諗點樣可以做啱件事，又要顧埋面部表情，都拍咗好耐，我嗰一刻已經完全忘記咗時間。」

她又感激飾演喪屍的副武指周穎箖（慧慧）：「慧慧好辛苦，佢吓吓都真跌，我都會好擔心佢整親，同擔心佢攰。佢真係好好，非常配合我，仲好有耐性咁教我，成件事拍到成果係要非常感激所有人咁配合同團結。」

其實慧慧是圈中難得一見的女武指，擔任特技演員經驗超過20年，曾為無數女演員做過動作替身，是香港著名動作指導錢嘉樂的愛徒之一。

她之前更因有份參演TVB綜藝節目《不可能任務》及《360秒人生課堂》逐步為觀眾熟悉及關注，是不折不扣女硬漢。

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