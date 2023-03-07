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【黃Viu劇集】萌爆村民變身IT男　 「的士男神」李帝勳宣布本月中來港

娛樂 13:48 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

農村造型萌爆，土氣打扮依然掩蓋不了俊臉。

「的士男神」金道奇來了！原創動作韓劇《模範的士 2》的男主角李帝勳憑劇集風靡萬千少女，吸引逾200萬名韓國觀眾同步追看，還數度榮登「黃Viu煲劇平台」人氣劇榜首，魅力沒法檔。

李帝勳繼赴馬尼拉、雅加達及新加坡宣傳劇集後，3月15日將來到香港站，與Viu攜手舉行「李帝勳見面會2023:Vacation」，跟粉絲近距離接觸。

今年38歲的李帝勳，2016年憑懸疑神劇《Signal信號》走紅，代表作是2011年的電影《守望者》，當年他收穫青龍獎、大鐘獎的新人賞，精湛演技受到認可。

去年再演復仇爽劇《模範的士》，開播後廣受好評，該劇不但結合動作、犯罪等元素，更融入了不少真實社會案件，為弱勢發聲之餘，也鼓勵觀眾思考法律盲點，寓教育於娛樂。

    點擊圖片放大
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百變造型吸睛

挾上季餘威，《模範的士2》甫開播便贏盡口碑，劇中李帝勳為了深入調查，不惜換上多個爆笑造型接近罪犯，百變形象也賞心悅目。

除帶著上季人氣角色「王道吉」載譽歸來，他又化身高智商IT男智破詐騙集團，其中萌爆的農村打扮更令人耳目一新！而一身爆肌的他，亦不忘露一露結實胸肌。

李帝勳自己亦對《模範的士 2》的金道奇角色情有鍾，他曾表示︰「現實生活的我根本就是金道奇，因為每次演出我都全情投入到作品中，伴隨着角色，生活也會發生改變，我現在的日常好像也變得很狂熱，甚至連作夢都在開車⋯⋯」

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