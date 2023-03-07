【減肥大作戰】57歲男子連食100日麥當勞　實測一星期減5公斤

▲ 美國一名男子試驗「麥當勞減肥法」，一星期後減近5公斤。

快餐一般會被視為致肥食物，但美國就有一名男子試驗「麥當勞減肥法」，連續100日、一日三餐只食麥當勞餐，結果成功在一星期後減近5公斤，引起網絡熱話。

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根據《每日郵報》報道，美國田納西州56歲男子Kevin Maginnis體重達108公斤（約238磅），因無法接受自己的體重破標，他在2月21日起開始實行減肥計劃，發誓要在100日內一日3餐只吃麥當勞。他深信，減肥重點不在於「吃了甚麼」，而在於「吃了多少」。

Kevin會減少進餐份量，將一餐分成兩餐進食，如豬柳蛋漢堡配薯餅，他就會分成早餐及午餐進食；晚餐則進食雙層芝士牛堡配薯條。他還會把餐飲換成清水，以減少糖份攝取。除了麥當勞之外，他戒掉一切其他飲食。在一星期後，他就減去近5公斤。而自計劃實行後短短10天，他已減掉6公斤，變得僅重102公斤（約224磅），成績顯著。

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Kevin在TikTok上分享自己的減肥故事，使他在網絡上爆紅。他其後獲節目邀請，分享減肥心得，提到自己年輕時曾是摔角手，並有接受軍隊的拳擊訓練，因此延伸領悟出燃燒卡路里的心得。儘管部分網民質疑，他仍然堅信自己最終會減肥成功，有望減走22公斤（約48磅）。

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責任編輯：羅嘉欣