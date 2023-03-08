【蔡天鳳碎屍案】鄺港智29歲女友人內地落網　暫控一項協助罪犯罪今早九龍城法院提堂

▲ 鄺港智29歲女友人(黑布蒙頭)在內地落網後被押送回港。（曾秋文攝）

蔡天鳳碎屍案震驚全城。消息指，案件再有1名29歲女子於內地落網，她是死者前夫鄺港智的女友人，涉嫌協助罪犯，昨日（7日）已遞送返港，目前在天水圍警署扣留。警方今日已暫控該名29歲女子一項協助罪犯罪，案件將於今日（8日）上午在九龍城裁判法院提堂。消息指，這名女子涉嫌向死者前夫鄺港智介紹遊艇公司負責人，協助潛逃。

蔡天鳳碎屍案至今共7人落網，包括死者前夫鄺港智、前夫兄長鄺港傑、前夫父親鄺球、前夫母親李瑞香、前家翁情婦、協助鄺港智潛逃的一名男子，以及是次扣查的一名女子。

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警方發言人稱，昨日（7日）在深圳灣口岸接收由內地執法機關送回的一名與一宗謀殺案有關的女疑犯。女疑犯涉嫌協助罪犯，其後潛逃內地。

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警方其後掌握該名在潛疑犯的資料，並向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助，該名潛逃疑犯最後在內地落網。香港警方感謝公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局的全力協助，該名疑犯最終在內地落網，不但標誌着兩地警方對聯合打擊罪行的決心，更清晰地表達兩地警方對維護社會法治的信念。

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記者：曾秋文