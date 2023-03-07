【明星減肥】苟芸慧獲讚清減不少　苟姑娘靠生酮飲減肥法重現V字臉

▲ 苟芸慧減肥見效重現V字臉。

2009年華姐冠軍苟芸慧，早年因患上甲狀腺疾病而身型暴漲，高峰期達至170磅，近年苟芸慧身型依然時肥時瘦，難以搣甩微胖身型！

近日被指跟陸漢洋重修舊好的苟芸慧，於三星期前開始進行生酮飲食減肥法，從苟芸慧昨日於小紅書分享的短片所見，女神減肥見效更獲讚。

【關係成謎】苟芸慧元宵節發文引揣測 以12個字揭與老公陸漢洋感情狀況 ?

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女神狀態回勇

片中的苟芸慧一身簡約打扮兼化了淡妝，當中她留言問網友：「你們覺得我適合做吃播博主嗎？朋友說試一下把自己吃東西的樣子錄下來。因為不知道錄甚麼，給大家表演一下食花吧。」

只見苟芸慧正跟朋友品嘗Fine Dining，她更拿起伴碟的食用花來吃。不少網友稱讚苟芸慧皮膚好，感覺比以前瘦了好多，另外網民讚女神「吃得很優雅」，有人更說：「太靚女，拍甚麼都好睇。」

鏡頭前的苟芸慧確實清減不少，下巴變尖之外，氣色好好兼皮膚白滑，女神似乎狀態回勇，難怪有網民留言詢問生酮飲食減肥法的效果，而苟芸慧承諾待完成一個月才跟大眾分享。

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8日成功滅甩2KG

事實上苟芸慧2月14日情人節那天開始進行生酮飲食，當天她於小紅書寫：「生酮飲食日記，有興趣的朋友可以一齊。」此外她分享了三張相片，其中一張相見苟芸慧捧著一盆沙律，另一張就展示其午餐，當中包括豆類、菇以及雞扒，另外還有一張蔬菜和雞肉等食材的相片。

苟芸慧曾留言在醫生指導下進行生酮飲食，於第8天時已成功減掉2KG，至今已堅持了三個星期，日前她表示由要鍛練肌肉，需要補充蛋白質，更會撥出兩天斷食。

從苟芸慧分享的片段可見，她平時以吃魚類、蔬菜、沙律、肉扒為主，唯獨是甚少吃澱粉質。

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【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合 錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心

2009年華姐冠軍苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，惟近年兩人不時傳出「分」訊，婚姻亮紅燈，二人亦不再在社交網甫相放閃，令傳聞甚囂塵上。

不過，近日有指老公陸漢洋施展「馬拉松式」箍煲行動，終於在3個月前成功氹回苟姑娘，二人再度夫妻檔上陣出席友人活動，重修舊好。

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