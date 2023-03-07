  • 24°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星減肥】苟芸慧獲讚清減不少　苟姑娘靠生酮飲減肥法重現V字臉

娛樂 13:50 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

苟芸慧減肥見效重現V字臉。

2009年華姐冠軍苟芸慧，早年因患上甲狀腺疾病而身型暴漲，高峰期達至170磅，近年苟芸慧身型依然時肥時瘦，難以搣甩微胖身型！

近日被指跟陸漢洋重修舊好的苟芸慧，於三星期前開始進行生酮飲食減肥法，從苟芸慧昨日於小紅書分享的短片所見，女神減肥見效更獲讚。

【關係成謎】苟芸慧元宵節發文引揣測　以12個字揭與老公陸漢洋感情狀況 ?

    點擊圖片放大
    +11
    +10

女神狀態回勇

片中的苟芸慧一身簡約打扮兼化了淡妝，當中她留言問網友：「你們覺得我適合做吃播博主嗎？朋友說試一下把自己吃東西的樣子錄下來。因為不知道錄甚麼，給大家表演一下食花吧。」

只見苟芸慧正跟朋友品嘗Fine Dining，她更拿起伴碟的食用花來吃。不少網友稱讚苟芸慧皮膚好，感覺比以前瘦了好多，另外網民讚女神「吃得很優雅」，有人更說：「太靚女，拍甚麼都好睇。」

鏡頭前的苟芸慧確實清減不少，下巴變尖之外，氣色好好兼皮膚白滑，女神似乎狀態回勇，難怪有網民留言詢問生酮飲食減肥法的效果，而苟芸慧承諾待完成一個月才跟大眾分享。

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

8日成功滅甩2KG

事實上苟芸慧2月14日情人節那天開始進行生酮飲食，當天她於小紅書寫：「生酮飲食日記，有興趣的朋友可以一齊。」此外她分享了三張相片，其中一張相見苟芸慧捧著一盆沙律，另一張就展示其午餐，當中包括豆類、菇以及雞扒，另外還有一張蔬菜和雞肉等食材的相片。

苟芸慧曾留言在醫生指導下進行生酮飲食，於第8天時已成功減掉2KG，至今已堅持了三個星期，日前她表示由要鍛練肌肉，需要補充蛋白質，更會撥出兩天斷食。

從苟芸慧分享的片段可見，她平時以吃魚類、蔬菜、沙律、肉扒為主，唯獨是甚少吃澱粉質。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【破鏡重圓】曾傳婚變苟芸慧終與陸漢洋復合　錫礦大王連環出招重奪苟姑娘芳心

2009年華姐冠軍苟芸慧與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋於2018年結婚，惟近年兩人不時傳出「分」訊，婚姻亮紅燈，二人亦不再在社交網甫相放閃，令傳聞甚囂塵上。

不過，近日有指老公陸漢洋施展「馬拉松式」箍煲行動，終於在3個月前成功氹回苟姑娘，二人再度夫妻檔上陣出席友人活動，重修舊好。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
15:48 2021/02/20
明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
【明星減肥】43歲楊思琦穿校服零違和　兩孩之母靠5招秘訣輕鬆逆齡
18:15 2022/06/13
【明星減肥】43歲楊思琦穿校服零違和　兩孩之母靠5招秘訣輕鬆逆齡
【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
11:29 2023/02/22
【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
【明星減肥】廣告晒完美懷孕體態　40歲孫藝珍靠4大秘訣保持出道身形
16:43 2022/08/04
【明星減肥】廣告晒完美懷孕體態　40歲孫藝珍靠4大秘訣保持出道身形
【明星減肥】產後7個月完美修身回復產前狀態　梁諾妍靠一方法令腰線+腹肌重現
11:49 2022/07/22
【明星減肥】產後7個月完美修身回復產前狀態　梁諾妍靠一方法令腰線+腹肌重現

你可能感興趣

明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
15:48 2021/02/20
明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年
【明星減肥】43歲楊思琦穿校服零違和　兩孩之母靠5招秘訣輕鬆逆齡
18:15 2022/06/13
【明星減肥】43歲楊思琦穿校服零違和　兩孩之母靠5招秘訣輕鬆逆齡
【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
11:29 2023/02/22
【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
苟芸慧 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 減肥

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家