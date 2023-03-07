【愛滋病】去年本港新增逾400宗新症　逾半透過性接觸感染

▲ 衞生防護中心回顧2022年本地愛滋病情況指出，去年新增逾四百宗感染愛滋病病毒個案，逾半經同性或雙性性接觸感染

衞生署衞生防護中心今（7日）公布，去年本港共新增409宗感染愛滋病個案，逾半感染者透過同性或雙性性接觸受感染，4分1感染者透過異性性接觸受感染，整體共逾七成感染者已接受治理。

中心指去年共接獲409宗感染愛滋病病毒新增個案，較前年（2021年）447宗下降。其中涉341名男性及68名女性。52%感染者（214人）透過同性或雙性性接觸受感染、25%（102人）經異性性接觸受感染、0.5%（2人）透過注射毒品感染、一人（0.2%）在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染，而餘下90宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

去年愛滋病病毒新增個案中，102宗為第四季新增個案，涉及85名男性及17名女性。47人透過同性或雙性性接觸受感染、30人透過異性性接觸受感染，而餘下25宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

該季新增個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（50宗）；愛滋病服務機構（16宗）以及社會衞生科診所（15宗）。另外，該季有58名新增感染者（56.9%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理，全年共有292名新增感染者（71.4%）已接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增九宗，其中四宗（44%）透過同性或雙性性接觸受感染、四宗（44%）透過異性性接觸受感染，而餘下1宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

衞生防護中心發言人稱，性接觸仍是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，並強調市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。發言人表示，及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。終生的抗愛滋病病毒藥物治療適用於所有愛滋病病毒感染者，可大幅改善其健康及存活率。感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，並不會透過性接觸傳播愛滋病病毒－即「測不到＝傳不到」。

衞生防護中心亦呼籲曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。他們可透過衞生署愛滋熱線網站或致電愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽