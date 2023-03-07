【不正常愛情研究所】吳兆麟最怕唔係戴綠帽　Susuca預告準備性感兔女look益男友

▲ （左起）Alan、Gillian、Karen、Jojo、Koba、Susuca任《不正常愛情研究所》最新一集的主持。

由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen），以及兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持J2節目《不正常愛情研究所》，後晚（3月9日）主題為「男士的理想慶祝活動」。

今集新加入《CP訓練營》學員伍倩彤（Gillian）做主持，一開場問到各主持，覺得甚麼是「男人最痛」？女士普遍認為「戴綠帽」是必然首選，想不到男士卻另有見解，Koba覺得無窮盡的慶祝，先是男人最驚；Alan則被女士的「儀式感」嚇怕，似乎甚於「戴綠帽」。

▲ 《CP訓練營》學員伍倩彤加入做主持。

儀式感令人吃不消

Alan提到特別是情人節的儀式感，最令人吃不消，他說︰「男仔最怕女仔儀式感，要慶祝呢樣、慶祝嗰樣，我唔係搞活動啲PR，邊度搵個儀式感畀你呀。總之情人節你就要送嘢，就係頭痕嘅地方，都唔知邊度book餐廳、送啲乜嘢。對男人嚟講，情人節好似sem（semester）考試咁。」

他笑言，只欠未要做annual review而已，猜女朋友想收甚麼禮物，他似乎受過其害。

▲ Alan自言最怕女友的儀式感。

Alan接受訪問笑言，緣於以往情人節都在外國過，他說︰「冇拖拍比較lonely，所以好多時情人節都選擇返工。當有女朋友時情人節要使好多好多錢，你知香港人好似做marketing咁，當business咁做，所以情人節都會大出血。有女朋友銀包出血、冇女朋友就心靈出血。」

節目中話題很快轉到下星期二的白色情人節，想不到一向公主上身的Susuca，都有自知之明︰「知道平時男朋友湊我都已經好攰，所以嗰日會同佢食餐飯，book間酒店去泳池chill下飲嘢，跟住返房休息。」

她更透露，會準備一件性感衫仔，給男友派福利，並預告會配合今年生肖，化身性感兔女look出現。

▲ Susuca面對Jojo尖銳問題，即時變得不知所措。

Jojo突破「盲腸」

不過心水清的Jojo突破「盲腸」問Susuca︰「咁你之前著過啲咩sexy內衣呢，好想知喎 ？」面對Jojo直線抽擊，搞到Susuca面紅口啞不知所措，在連番迫供下，最終被迫含羞回答，想知道答案？當然要留意後晚的《不正常愛情研究所》。

其實「公主病」的Susuca亦有溫情一面，她話有次情人節，主動提出跟男友媽咪一齊過，她解釋話︰「嗰年情人節前，啱啱男友爹哋唔喺度，所以提出同埋auntie一齊過。男友之後好感動多謝我。」

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