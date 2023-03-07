  • 23°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【枉為人母】迫11個月大B仔食電子煙　16歲媽媽遭網民攻擊急認衰道歉

兒童健康 16:02 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

外國一名16歲媽媽迫11個月大B仔食電子煙，惹起公憤。

吸煙危害健康，二手煙、三手煙也有害，澳洲日前網上流傳一段影片引起公憤，一名年輕媽媽強迫嬰兒食電子煙，BB吸入後噴出濃煙並咳嗽，一臉痛苦，旁邊的媽媽未知問題嚴重，更在旁哈哈大笑。影片瘋傳，網民狙擊該母親，媽媽即認衰公開道歉。

不足1歲BB被迫食電子煙

綜合外媒報道，事件發生在澳洲新南威爾斯州肯普西鎮（Kempsey），近日一名16歲年輕媽媽Annie Donovan迫11個月大兒子Lebron食電子煙，有關影片在網上瘋傳。影片所見，Annie將手中電子煙，笑著問男嬰想試試嗎，隨即將電子煙塞入男嬰嘴邊，BB本能地當成食東西去吸電子煙，BB吸了一口噴出濃煙並咳嗽，表情痛苦，而媽媽見狀在旁哈哈大笑。

最新影片︰

童學園
【童學園】蟒蛇纏頸蜥蜴放頭頂　親子接觸另類動物學尊重生命

有關影片被放上網，網民斥責Annie虐兒枉，危害嬰兒，枉為人母，著她要遠離BB，更有網民說要為BB仇恨進行反擊，Annie即成死亡威脅的目標。

年輕媽媽道歉知錯

Annie發現自己成為網絡攻擊對象，急忙公開道歉，表示當時自己開了一個愚蠢的玩笑，不知道有人在拍攝並發布到網上，相當後悔。她無意傷害兒子，希望自己不曾這樣做，當時自己把電子煙放在BB附近，沒想過兒子會抓住，以為他會推開它。之前，她指出從來沒有這樣做過，亦不曾在兒子附近抽煙，總是很小心。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Annie明白網民看影片感憤怒是可以理解的，自知做錯了事，但她表示網民不應散布對她的仇恨暴力言論。

Annie媽媽Kristy接受當地傳媒訪問，為女兒求情，雖然女兒有這些行為，但她是一名好媽媽，表示女兒只有16歲，成為媽媽對她來說不容易，Kristy承諾會幫助女兒盡力成為好媽媽。

警方不提出指控

新南威爾士州警方接到一份關注福利報告，準備到Annie家中了解，而上周三前往時，發現Annie跟其母親及孩子已前往其他州，相信是擔憂自身的安全。最新消息是警方表示不會提出任何指控，已與孩子的家人進行交談，並且根據醫護人員和其他政府機構提供建議支援。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【枉為人母】19歲媽約前男友酒店幽會　獨留7個月大B女車內窒息亡
12:40 2023/01/11
【枉為人母】19歲媽約前男友酒店幽會　獨留7個月大B女車內窒息亡
【枉為人母】分不清雙胞胎帶紋身做記號　KOL媽媽被網民鬧無知害BB
13:30 2023/01/10
【枉為人母】分不清雙胞胎帶紋身做記號　KOL媽媽被網民鬧無知害BB
【枉為人母】攜7個月大B女唱K飲酒　21歲單親媽涉虐打女兒兼想棄養
17:30 2022/12/17
【枉為人母】攜7個月大B女唱K飲酒　21歲單親媽涉虐打女兒兼想棄養

你可能感興趣

【枉為人母】19歲媽約前男友酒店幽會　獨留7個月大B女車內窒息亡
12:40 2023/01/11
【枉為人母】19歲媽約前男友酒店幽會　獨留7個月大B女車內窒息亡
【枉為人母】分不清雙胞胎帶紋身做記號　KOL媽媽被網民鬧無知害BB
13:30 2023/01/10
【枉為人母】分不清雙胞胎帶紋身做記號　KOL媽媽被網民鬧無知害BB
【枉為人母】攜7個月大B女唱K飲酒　21歲單親媽涉虐打女兒兼想棄養
17:30 2022/12/17
【枉為人母】攜7個月大B女唱K飲酒　21歲單親媽涉虐打女兒兼想棄養
家庭關係 兒童健康 煙草產品 虐兒 網絡熱話 澳洲

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做