【枉為人母】迫11個月大B仔食電子煙　16歲媽媽遭網民攻擊急認衰道歉

▲ 外國一名16歲媽媽迫11個月大B仔食電子煙，惹起公憤。

吸煙危害健康，二手煙、三手煙也有害，澳洲日前網上流傳一段影片引起公憤，一名年輕媽媽強迫嬰兒食電子煙，BB吸入後噴出濃煙並咳嗽，一臉痛苦，旁邊的媽媽未知問題嚴重，更在旁哈哈大笑。影片瘋傳，網民狙擊該母親，媽媽即認衰公開道歉。

不足1歲BB被迫食電子煙

綜合外媒報道，事件發生在澳洲新南威爾斯州肯普西鎮（Kempsey），近日一名16歲年輕媽媽Annie Donovan迫11個月大兒子Lebron食電子煙，有關影片在網上瘋傳。影片所見，Annie將手中電子煙，笑著問男嬰想試試嗎，隨即將電子煙塞入男嬰嘴邊，BB本能地當成食東西去吸電子煙，BB吸了一口噴出濃煙並咳嗽，表情痛苦，而媽媽見狀在旁哈哈大笑。

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有關影片被放上網，網民斥責Annie虐兒枉，危害嬰兒，枉為人母，著她要遠離BB，更有網民說要為BB仇恨進行反擊，Annie即成死亡威脅的目標。

年輕媽媽道歉知錯

Annie發現自己成為網絡攻擊對象，急忙公開道歉，表示當時自己開了一個愚蠢的玩笑，不知道有人在拍攝並發布到網上，相當後悔。她無意傷害兒子，希望自己不曾這樣做，當時自己把電子煙放在BB附近，沒想過兒子會抓住，以為他會推開它。之前，她指出從來沒有這樣做過，亦不曾在兒子附近抽煙，總是很小心。

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Annie明白網民看影片感憤怒是可以理解的，自知做錯了事，但她表示網民不應散布對她的仇恨暴力言論。

Annie媽媽Kristy接受當地傳媒訪問，為女兒求情，雖然女兒有這些行為，但她是一名好媽媽，表示女兒只有16歲，成為媽媽對她來說不容易，Kristy承諾會幫助女兒盡力成為好媽媽。

警方不提出指控

新南威爾士州警方接到一份關注福利報告，準備到Annie家中了解，而上周三前往時，發現Annie跟其母親及孩子已前往其他州，相信是擔憂自身的安全。最新消息是警方表示不會提出任何指控，已與孩子的家人進行交談，並且根據醫護人員和其他政府機構提供建議支援。

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責任編輯︰王明芳