【攝理教】《以神之名》深入揭秘韓國四大邪教　斂財害命邪惡更勝鄭明析

▲ Netlfix上周上架的一齣紀錄片，找來前教徒親述韓國四個邪教組織的黑暗一面。（Netflix劇照）

Netflix去年推出過邪教紀錄片《聽話的孩子：邪教的禱告與服從》引起話題，而上周五上架的另一齣有關韓國境內的邪教紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，首集剖析的「攝理教」中，其中一名露面的受害人更為本港藝人方力申的女友黎萱，令紀錄片旋即成為網民熱議焦點。

《以神之名：信仰的背叛》紀錄片一連8集，聚焦於4名同樣自稱是救世主（彌賽亞）的韓國宗教領袖人物，包括「攝理教」、「五大洋」、「嬰兒花園」、「萬民中央教會」案件，揭開這些訛稱為神的惡徒，如何利用人心脆弱一面，洗腦信徒，進而做出令人髮指之事，探索當中令人膽慄心驚的真實故事，揭發盲目信仰背後的黑暗面。

▲ 葉萱是紀錄片中少數願意公開露面，指證鄭明析惡行的前教徒。（Netflix劇照）

韓國知名調查性新聞節目《PD手冊》導演曹成賢這次與Netflix團隊合作，曹在訪問中稱：「在2023年的韓國，自稱是救世主（彌賽亞）的人就有100多人，《以神之名》就是要帶出人們遇到不同救世主，卻遭受相同傷害的故事。」導演亦希望通過紀錄片，讓更多人反思：「為甚麼我們的社會還會產生同樣的被害者呢？」

招攬美女以飽淫慾

起源於1978年的基督教福音宣教會，又稱耶穌晨星會，英文縮寫為JMS，與創辦人鄭明析相同，因教會時常提及「神的攝理」，亦多稱為「攝理教」。

只有小學程度的鄭明析，將聖經中較為爭議的內容重新演繹，以有別於其他教派的邏輯、年輕活潑的風氣，迅速吸引了韓國大學生信徒，自80年代起，滲透至全國的大學校園，教徒中高達9成為大學生。據指，鄭明析擅長利用教義巧妙地洗腦和利用狂熱信徒進行施壓，讓許多加入的信眾無法擺脫。

▲ 鄭明析是「攝理教」的教主，以神之名性侵女教徒，坐牢10年後出獄仍重蹈覆轍，繼續以傳教之名禍害信徒。（Netflix劇照）

紀錄片中揭示，鄭明析偏好年輕漂亮、身材高佻的女性，更動員教會中的女性教徒，針對他的喜好招募新成員，從而滿足個人私慾。

鄭明析甚至在自己的出生地建造「聖殿」，自比為上帝，利用教義來洗腦信徒，騙取信徒捐獻來獲取暴利，更以神的名義性侵女教徒。他於2009年因性侵在韓國被判囚，擺脫10年牢獄生活後故態復萌，終因受害人公開指控去年10月再次被捕，案件至今仍在審理中。

五大洋勞役信徒

另外，片中提及的「五大洋」創辦朴順子，主張自己曾於1974年因生病而飽受痛苦，後來卻奇蹟痊癒，認為是因得到「神」的救贖，故加入救援派。10年後她帶着信眾脫離組織，創立民俗工藝品製造企業兼邪教組織「五大洋」。

公司後來獲頒總統獎，電視台更到訪拍攝，背後卻是購買別人的製成品作展示，並將信徒或職員子女偽裝成孤兒、把職員父母偽裝成獨居老人，騙取大眾的支持，以宗教行善之名借貸，以極高利息吸引債權人。

▲ 朴順子以宗教之名騙取高額借款，跟32名員工倒斃於工廠內，成為懸案。（Netflix劇照）

「嬰兒花園」斂財害命

影片又有提及另一邪教「嬰兒花園」，金己基在成為「嬰兒花園」的教主前，只是名平凡的家庭主婦。1978年她加入李教夫傳教士的「珠賢教會」，因教會的詭異作風如要信徒脫掉衣服擁抱裸舞等，引起爭議。

李教夫被捕後，金己基自稱受前教主所託而繼承教派，不只要求信徒捐獻全部財產，更逼使他們販售年糕、魚餅、唱片，所得收益讓她購買了4000多坪的土地，建立了韓國合作村兼新興宗教「嬰兒花園」。園內信徒工時從凌晨6點到晚上12點，白天在農場，晚上在工廠製作CD和磁帶，不少人過勞而死，或因不順從而慘遭毒打致死，包括一名年僅5歲的兒童。

▲ 金己順自稱是一個只有三歲的嬰兒神，不管說甚麼或做甚麼都不構成犯罪，且她說的話就必須服從。（Netflix劇照）

「萬民中央」剝削信徒

紀錄片最後講及「萬民中央教會」，李載祿是萬民中央教會的教主，信徒眾多，不只將信徒的捐獻用來揮霍賭博，更性侵不少女教徒，行為同樣令人髮指。

▲ 李載祿是萬民中央教會的教主，信徒眾多，不只將信徒的捐獻用來揮霍賭博，更性侵女教徒。（Netflix劇照）

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