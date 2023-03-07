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【我們的客棧】林峯佘詩曼相隔9年重演《使徒行者》　 二人「神還原」大展演技功架

娛樂 13:51 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

回憶返晒嚟！

視后佘詩曼與林峯相識多年，在電視劇上合作無間是好拍檔亦是好朋友。二人近日亮相內地綜藝節目《我們的客棧》，更重演當年《使徒行者》經典一幕，隨即令大家回憶湧現，留言表示「爆Seed」﹑「釘姐」回歸了！

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重演《使徒行者》一幕  默契依舊

阿佘與阿峯同樣以黑色皮褸上陣，相隔9年再重演，依然默契依舊，將當日的情節完美「還原」，而且，二人的演技更加精湛，迅速入戲，阿佘最後更講到眼眶含淚，盡顯功架，全場人士大讚好勁，不少網民亦指隔着個Mon都覺得很感動，並期待二人合作。

事後，阿峯指全因他們認識太多年，彼此已經好有默契：「我們太熟了，又演過4次情侶。」

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多次合作  阿佘樣貌不變

他們先後在劇集《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》和《使徒行者》飾演情侶，故當時更被封為「最佳螢幕CP」！

今次二人再度重演當年一幕外，阿佘被讚猶如吃了防腐劑一樣，外貌沒有絲毫的變化，相反阿峯的髮線問題有點失色，中年感滿滿。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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