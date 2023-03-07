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【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控

社會 13:22 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

答辯人陸志榮涉多次致電法庭妨擾被控藐視法庭。（資料圖片）

經營印刷業務男子陸志榮涉於2個月內，向區域法院兩名法官書記多次致電妨擾，被律政司控以刑事藐視法庭罪，案件今（7日）於高等法院再訊。答辯人就申請撤換法官被法援拒絕代表，答辯人要求押後案件以候法援上訴。法官質疑律政司一方為何民事及刑事訴訟同時進行，明言案件於年底仍不能處理，不明白為何「要花咁多錢去做同一樣嘢」，最終押後案件3個月，以待答辯人呈交抗辯書及通知法庭法援是否代表處理撤換法官之申請。

申請人為律政司，答辯人則為陸志榮。答辯人獲法援代表處理藐視法庭一案，陸志榮早前已申請撤換法官但被拒，擬再作申請，惟不獲法援批准代表處理。他表示已就此向法援提出上訴，5月中方知上訴結果，遂要求押後本案3個月後再處理。

律政司一方表示反對，指陸應於上一次申請被拒後，先向法官申請上訴許可，再向上訴庭就決定申請上訴。

法官陳慶偉則問及律政司一方，為何本案有兩個程序，裁判處已作檢控，仍需於高院控以藐視法庭，「要做兩重功夫」。法官問及「呢件案係咪嚴重到要上高院做」，以及若刑事程序先審理，可以「慳好多錢」，質疑為何民事訴訟先「打頭陣」，「點解要花咁多錢，去做同一樣嘢」。

律政司一方則要求法庭盡快處理，並指展開藐視法庭程序，基於本案適合於高院處理，以反映案情嚴重性。

法官陳慶偉正審理47人初選案，他今於庭上明言正審理一宗「唔知幾時完的案」，而涉國安法案件須優先處理，因此不認為能於短時間內處理本案，相信年底前處理機會亦不高。

法官最終將案件押後3個月，待答辯人呈交抗辯書，以及通知法庭法援會否就撤換法官申請代表答辯人。

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記者：林育慧

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