【正能量】生意失敗旅日走遍88寺院修行朝聖　偶遇調香大師成入室弟子承傳製香工藝

▲ 人生偶然失敗並不是甚麼一回事，沉澱過後再出發，會有更好的明天。

人生命運難以預測，早有預備的也許多生枝節；從未聽聞過的，也可以因一次機緣而成為下半生的事業。程詩過去是個生意人，自言是個喜愛享受美食華物的人。

「我在80年代開始就常去日本，幾乎都是去東京，因為最新最好的都在那裏。」誰料三十多年後的他，竟會踏上佛門朝聖之旅，以雙腳走遍88所寺院，更因此而成為日本調香大師的首位入門弟子，走上另一條截然不同的路。

港人愛日本，原因不外乎精緻味美的道地餐食、時尚與古樸皆備的各處景點。對於早年的程詩而言，去日本東京，為的就是享受，也有虛榮心作祟。「後來有足足20年左右沒再去日本，沒想到再出發時竟然遇上因疫情而發生的封關。

程詩學調香，一切源於四國遍路。「雖然是行畢88間寺院的一趟修行朝聖，但其實行的人不一定都是佛教徒，也有單純對寺院、日本文化有興趣的人。」他笑笑接着道：「我行的原因很多，一來那時自己生意失敗，心情低落，有點逃避的心態；二來自己對佛像有興趣，平時會畫佛，便想去日本的寺院看看；三來也是一種自我虛榮的滿足。」

獨自行遍四國寺院

徒步加上單車完成的千多公里，必然盡是耗費體力和意志的事，程詩卻說是虛榮心驅使，起程之初的隨興心態，可想而知。「很老實說，出發時只當作這是一次旅行，也沒有非要完成的那種決心，抱着一試何妨的心情開始。」2020年3月下機，沒想到到埗沒多久，疫情爆發，旅客大減。

▲ 程詩於疫情期間師從日本調香大師岩佐一史，成功考獲日本認證調香師，回港後結合中日古法製香工藝，創立自家香品之餘積極推廣天然香品。（黃建輝攝）

「一開始還有外國人和日本人行，行下行下，日本宣布封關，那些外國人幾乎都走了；再後來，連那些日本人都開始離開，但我不想半途而廢。」那時路程約過了三分一，程詩的心態也已改變。「一路上遇到很多人幫忙，雖然言語不通，但不影響他們的熱情慷慨，而且當自己一步一步走在寺院間的路上時，心境真的會逐漸變得平靜。」他笑言這趟旅程全靠朋友資助才能成行，所以不能再大吃大喝，每天單純地行路、踩單車，反而讓自己有了思考沉澱、反省自身的機會。

難忘日寺香味成契機

花了4個多月完成的「旅行」，同時也收穫了意想不到的際遇。不僅是路上熱情打氣的路人、大雨時以極低廉價格收留他的老伯，更有調香大師岩佐一史。「能接觸到大師也是藉行遍路而認識的人介紹，那時從四國回來，其中最深的感受是寺院中的香味。」程詩指的是寺院中所燒的香，散發出來的味道。

▲ 朋友搭路下成功拜師學藝，成為對方首位入室弟子，程詩（右）與師傅岩佐一史（中）私下亦師亦友。（受訪者提供）

「日本的香和我在香港、內地，以至台灣所聞到的完全不同，不會攻鼻澀眼，甚至有種幽香，令人心情放鬆，非常舒服。」到底曾是生意人，程詩原先想到的只是從日本進口那些香回港售賣，認為大有市場。「怎知朋友說你既然這樣喜歡，不如自己學吧！然後就開始不斷搭路，終於真的讓我找到岩佐一史大師。」親自到日本表達拜師意願的他，得到入門學藝機會，可惜疫情始終未緩，結果只能節衷地利用科技學藝。「我們以網上視像方式見面，然後雙方輪流用網上繙譯溝通，是不容易，所以很感謝師傅。」

▲ 程詩在2020年3月踏上四國遍路之旅，以徒步及踩單車的方式走遍88家寺院。（受訪者提供）

視像兩年終學有所成

這樣來來回回約兩年，最後程詩再飛赴日本，面對面接受大師的考核，成功獲得被日本認可的調香師資格。「其實到現在我還是不懂日文，只靠看日文中的漢字去推敲，連老師給我的筆記，都要先繙譯過來才看得懂。」即使如此，還是堅持下來，完成了這一件未有香港人做到的事。

得到資格，對他來說卻只是開了個頭，回港後程詩再跟隨鄧皓荃老師學習唐宋製香之道，開始鑽研中國和日本之香藥古方。程詩慨歎：「香港之名，本來就與香關係極深，我們製香、燒香的歷史很長，也曾經以此聞名，但現在大家去廟宇，都會覺得香攻鼻又澀眼，實在很可惜。」他滿腔熱情續道：「希望透過中日古代香藥同源的優良傳统和製香工藝，讓新一代人認識，同時將製香工藝承傳下去。」

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記者：王嵐