【隱形戰隊】阮嘉敏小背心騷纖腰　被封東張女神曾與林敏驄傳「父女戀」【多圖】

▲ 阮嘉敏昨晚於《隱形戰隊》性感登場。

TVB劇集《隱形戰隊》在昨晚（3月6日）首播，第一集已有不少激烈槍戰場面，除了有索爆小花劉穎鏇晒身材兼大顯身手外，還有飾演夜場小姐美玲的阮嘉敏（Mandy）連換兩件性感裝束搶盡焦點。

Mandy登場時雖然哭至眼妝溶化，但穿上小背心大騷纖腰，加上演盡女子弱質感，馬國明為英雄救美不惜遭「爆樽」頭破血流。

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港姐十強

現年31歲的Mandy曾在昆士蘭科技大學修讀媒體與傳播研究系，再返港修讀香港中文大學傳理系。

入行前，她曾任兼職模特兒，後來在2016年參選《香港小姐競選》由此入行，獲TVB簽約成旗下藝員。

▲ （Instagram圖片）

入讀過3個月的藝員訓練班後，她隨即獲安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，其中勇敢追訪屯門大媽大叔跳舞嘈音擾民事件，發問連串尖銳問題，令在場大媽大叔無言以對。

其出色表現獲網民大讚，盡顯急才之餘，也顯出無懼惡勢力，因而獲封《東張》正義女神，2021年升任為廠景主持。另外，主持過《姊妹淘》、《3日2夜》等節目。

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為圓夢離開《東張》

在2019年，她初改簽經理人合約，獲得不少演出劇集的機會，但大部為閒角角色，直到2021年在翻拍版《十月初五的月光》演任性有錢女黎曼玲一角，演出頗獲好評。去年7月，Mandy正式宣布離開《東張》大家庭，希望向演戲和綜藝雙方面發展。

Mandy於2017年曾被傳與較她年長32年的林敏驄發展「父女戀」，有指男方以網聊成功冧掂女方。林敏驄不避嫌帶同Mandy出席圈中人的宴會，將Mandy介紹予黃百鳴、傳媒高層認識。不過男方澄清，表明二人只是好友而已。

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