【搵工滑鐵盧】求職800間公司面試失敗30次　女生崩潰淚訴：都是長輩害的

▲ 剛畢業的女大學生網上哭訴搵唔到工。

在這個競爭劇烈的年代，剛畢業的大學生求職都非並易事。内地一名剛畢業的女大學生在網上哭訴「搵唔到工」，她說自己去年剛大學畢業開始找工作，投履歷後有825間公司回應，但當中只有30多間公司有得面試，可惜最後卻全數落空，她因為受不住打擊，忍不住淚崩：

上大學到底有什麼意義？

最新影片推介

該名女子自爆，大學期間讀文案策劃專業，她表示︰「結果就是甚麼都懂過一點，結果樣樣都不精」，直到畢業後，她才發現自己只是比其他人會寫一點而已。她哭嘆面試了30次的失敗經驗︰

有些還是實習期，一份工資都沒有的，而且不能轉正職，我說這是不是腦子有毛病。

她又說，另一位大學閨密，現在的工作也非常辛苦，閨密在北京的影視公司上班，月薪只有7,500元人民幣（約港幣8,510元），工時很長，每天差不多凌晨1點才收工，有時甚至凌晨3、4點才返家，忙完睡覺已經是清晨5點，休息兩小時後7點又要再上班，連放假也要隨傳隨到，再加上租房已佔她薪金三份一，生活得很辛苦，身體亦開始出毛病。

她指，閨密亦慨嘆出來社會工作時，發現身邊很多事業有成的人，年紀都比她小，而上司也是早年就出來社會打拼，累積了很多人脈，也懂得人情事故，有工作的尚且呻爆，她想想自己連工作都沒有，即悲從中來說︰「可我呢？」

▲ 剛畢業的女大學生網上哭訴搵唔到工。

她更歸咎於家中長輩從小到大灌輸她盲目自信的思想，但返回現實卻狠狠打了她的臉，感覺自己快要患上憂鬱症。她也很擔心自己找不到工作，但每次回家，家人就會不停催促，叫她去考教師或公務員，令她壓力大得喘不過氣來，所以她今年不敢回家過年。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R