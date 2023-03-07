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【網紅被控】涉網上教「溝女」技巧向學員索共54萬　網紅「鬼王」被控違商品說明條例5月開審 

社會 13:56 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

被告周柏賢否認2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，案件5月開審。（陳曉欣攝）

在網上教授男學員「溝女」技巧的YouTuber「鬼王」，涉分別向兩男索取學費及「換裝費」共涉逾54萬元，最終並無提供相關衣物。涉案33歲男子被海關控以2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》，今（7日）於東區裁判法院否認兩罪，案件排期5月8日開審。被告無律師代表，自言準備充足，豪言審訊時會與控方「決一死戰」。被告准保釋候審，他於庭外指事件屬「惡作劇」，屆時將化身「鬼王大狀」應訊。

被告周柏賢（33歲，導師）被控於或約於2022年1月26日，作為商戶向消費者鄭衍承作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求鄭繳付3.82萬元作為約會課程學費，其後再索款10萬元助鄭購買飾物及衣服，否則不容許鄭繼續參與約會課程。

涉另一名事主的控罪則指，被告於或約於2022年2月15日，作為商戶向消費者陳柏衡作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求陳繳付7.6萬元作為約會課程學費，其後再索款33萬港元助陳購買飾物及衣服，當中包括1隻由被告認可的歐米茄手錶，否則不容許陳繼續參與約會課程的實戰課。

被告今無律師代表，否認所有控罪，並指自己「做晒功課」，審訊會親自行事盤問證人。裁判官聞言問功課所指甚麼，又提醒本案或包括供詞有否「打、嚇、氹」而招認的法律爭議。被告自言準備充足，不會爭議警誡供詞，「從來冇認過」。被告又揚言屆時會與控方「決一死戰」，馬上遭裁判官厲聲提醒被告保持認真態度，被告笑言非常認真。

控方表示，案情指2名事主參加被告開設的約會課程，其後被要求額外付「換裝費」，惟最終收不到貨物，兩人最終損失約13萬元及40萬元。控方擬傳召2名事主，案件共有6名證人。

裁判官將案件排期在今年5月8日開審，被告准以1萬元保釋候訊，其間不得離港及須每周赴警署報到。

被告在庭外指事件是「惡作劇」，審訊時會「親自做『鬼王大狀』，掂呀」。

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記者：陳曉欣

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