【國際婦女節】兩孩之母籌辦多場迪士尼匯演　子女感驕傲成工作動力

▲ 兩孩之母Fiona籌辦多場迪士尼匯演，讓子女感驕傲成工作動力。（迪士尼提供）

今日（8日）是「國際婦女節」。虞楟（Fiona）作為香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）的製作總監，同時亦是兩個孩子的母親，身兼兩職的她雖然工作繁忙，仍然積極帶領團隊不斷在工作中尋求創新，希望不同背景和能力的遊客都能欣賞迪士尼的演出。

Fiona畢業於香港演藝學院，鍾情藝術和舞台表演，在香港迪士尼工作逾17年，她認為樂園在不同領域都能保持高水準的品質，與自己一直追求的理念很吻合，正正是她喜歡在此工作的原因。現時Fiona負責領導樂園演出的製作團隊，確保項目順利完成。籌備過程達5年的城堡夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，由Fiona擔任香港製作總監，領導團隊由籌劃到公演前準備，並與美國團隊緊密溝通和合作，確保表演的質素。

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對於表演推出以來備受讚賞，Fiona認為，其中一個主因是其內容連繫了人生的不同階段，能夠觸發所有人的共鳴，作為媽媽的她感受亦特別深。

在第一章「誕生之時」就像看著自己的孩子出生成長；第三章「蛻變之時」亦提醒自己勇於面對困難的信念， 和教導自己兒女面對不同障礙是成長必經之路，克服後才能順利進入人生另一階段。

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Fiona雖然工作繁忙，但並沒有放棄陪伴家人的時間，一家人會互相分享工作和上學的趣事，例如Fiona會帶子女到樂園欣賞自己有份製作的表演，小朋友亦因為媽媽的工作而感到驕傲，成為Fiona工作的動力。身為母親，Fiona亦會特別體諒同事的處境，明白大家需要平衡工作和生活的時間，有更多時間陪伴家人。

Fiona同時參與多個演出的籌備工作，包括去年推出的「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會，以交響樂、爵士樂及音樂劇為主題，為入園人士帶來國際級文化表演；她亦參與籌備在下個月上演的「StellaLou夢想起舞吧」，該表演是香港迪士尼與香港芭蕾舞團首度合作，以Duffy與好友為主題製作劇場表演，宣揚追尋夢想和願望。

是次演出會推行先導計劃，為有特別需要的人士安排「自在劇場」（RelaxedShow）的場次，在一些舞台效果如燈光及音響等進行調整，適合患有自閉症、智力障礙、認知障礙等人士，在一個放鬆的環境下欣賞表演。Fiona指雖然籌備過程需要多一點時間和功夫，但期望更多不同背景和能力的大人和小朋友都能體驗到迪士尼的每一個節目。

另外，為慶祝「國際婦女節」，樂園在3月8日的「米奇與好友大街狂歡派對」亦會有特別版本，香港迪士尼特別邀請約100名來自香港聖公會東涌綜合服務的婦女團體和家庭到場欣賞。此外，樂園內有多個Marvel女英雄在明日世界舞台登場。

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責任編輯：陳麗娜