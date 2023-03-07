【星二代】車婉婉為BBQ報傳統津小等派位　「下令」外籍老公下載翻譯App睇功課

▲ BBQ快將升小一，車婉婉希望兒子可以入讀一間logo school。

雙職媽媽車婉婉最近為《中年好聲音》忙碌外，也為兒子車浚義(BBQ)升小學頭痛。不少圈中人都會安排子女入讀直私小學或國際學校，車婉婉卻為兒子報讀傳統官津小學，她指經歷3年幼稚園後，覺得要打好中文底子，外籍老公就要下載翻譯App來幫忙睇功課。

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車婉婉兒子車浚義(BBQ)在3月28日迎來6歲生日，意味幼稚園生涯快結束，準備升小學。去年尾，婉婉為兒子揀小學非常頭痛，女校畢業的她，沒有畢業生分數又不是世襲生，由於兒子只有15分，首輪自行派位未能入選心儀學校。

婉婉表示，從兒子出世後便留意他的性格，他覺得BBQ的個性好單純，未能定到教育的方向，

將來教育個方向，讀local school定international school？我先生係international school畢業，所以佢肯定知道咩結果，可能係中文比較唔掂啦！同埋比較冇咁大壓力嘅！我本身係讀local school，我就覺得男仔係可以夾下佢哋，俾啲discipline學習吓，同埋真係要打好個中文底子，如果冇學校幫手會好麻煩，會好澩㺒，好難可以令佢去同個語言一齊生活。

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雙職媽媽的婉婉，丈夫因不懂中文，這3年兒子幼稚園的生涯，所有功課及通告都是她一手包辦。若安排BBQ入讀本地小學，她都預計需要找外援，例如補習老師去幫手處理功課問題。

呢個狀態已經喺幼稚園呢3年領教緊，可能好多功課、通告係中文，爸爸就睇唔到喇！全部都係我處理，有時忙起上嚟，真係會掛一漏萬，好多謝啲學校體諒，咁我都收到其他啲媽媽會話讀local school，如果媽媽要工作，好多時候都要搵補習姐姐，或者外援幫手，我就一定要搵外援，我哋啲工作又唔係咁定時，有時啲功課跟唔到，唔好話小學吖！幼稚園都有一、兩日功課冇做，再累積第三日，咁個小朋友都會好辛苦，我自己祈禱上到小學，希望搵到一間學校係可以多啲配合同埋又搵到外援支持啦！日日都鋪鋪清，唔好累積咁多嘢，搞到BBQ一下子要做好多嘢咁，我就喺我能力內幫佢解決問題。

婉婉又指，在BBQ成長過程中，會讓他嘗試不同的事及活動，並會觀察他，多年來，婉婉發現兒子是一個堅毅不屈的男孩子，

佢對踩滑板，有一種幾肯練習嘅精神，又唔容易放棄，無論係踩滑板或其他嘢，佢有啲嘢認定咗要做，佢就真係要做到先肯收手，所以呢樣嘢有好有唔好，有時有啲嘢太勉強、太硬頸可能又唔好啦！譬如；學習，一啲克服困難嘅地方嚟講，如果佢能夠有一種咁積極面對嘅精神亦都係好好，所以喺教育佢嘅時候，其實點樣去拿捏，協助佢嘅性格去形成，將佢個好處去發揮呢，我自己覺得佢嗰種唔係好易放棄、堅持，又肯練習，我覺得logo school佢應該可以handle到。

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婉婉相信兒子絕對可以適應到官津小學，但反而擔心自己和老公能否應付，為了令老公了解及協助兒子的學業生涯，婉婉已經吩咐了他要下載翻譯App，

究竟我哋兩公婆可唔可以handle到，當然依家個教育制度都好流行「家校合作」，我仲記得我細個讀書時，媽媽出咗去搵食，唔係有咩特別事都唔會打俾佢，所以依家成件事都唔同咗，我希望盡我能力做，我亦都會講解俾Q爸爸知，我哋究竟發生緊咩事呀！各樣嘢去到咩進程，亦都搵定一啲翻譯嘅App，將中文通告譯番英文，等佢都可以幫吓手囉！

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記者︰林碧洋