  • 24°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 15:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信託持有】蔡天鳳母親入稟指前親家信託持加多利山物業　禁制前親家出售或轉讓物業

社會 14:16 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳母親入稟指前親家信託持加多利山物業，禁制前親家出售或轉讓物業。

名媛蔡天鳳被殺案，其母親日前以遺產承辦人身分入稟高等法院，要法庭聲明蔡天鳳為何文田加多利山物業的實益擁有人，死者前家翁則以信託形式持有該物業，並禁制前親家出售或轉讓物業，以及要求法庭頒令將物業業權轉予蔡天鳳母親。

原告張燕花（譯音），為死者蔡天鳳母親及其擬訂遺產承辦人；答辯人鄺球，為蔡天鳳前家翁。

入稟狀指，原告為死者蔡天鳳母親及其擬訂遺產承辦人，死者為何文田加多利山物業的實益擁有人。原告要求法庭聲明死者為該物業實益擁有人，答辯人則以信託形式替死者持有物業業權。

入稟狀續指，原告要求法庭禁制答辯人本人或其代理等，未得原告同意下出售、處理或轉讓有關物業，並要求法庭頒令答辯人將業權轉予原告，答辯人若未能執行命令，則由法庭委任另一人執行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】鄺港智女友人內地落網　已被押返天水圍警署助查
今日 13:27
【蔡天鳳碎屍案】鄺港智女友人內地落網　已被押返天水圍警署助查
【網紅被控】涉網上教「溝女」技巧向學員索共54萬　網紅「鬼王」被控違商品說明條例5月開審
今日 13:56
【網紅被控】涉網上教「溝女」技巧向學員索共54萬　網紅「鬼王」被控違商品說明條例5月開審
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
今日 13:22
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】鄺港智女友人內地落網　已被押返天水圍警署助查
今日 13:27
【蔡天鳳碎屍案】鄺港智女友人內地落網　已被押返天水圍警署助查
【網紅被控】涉網上教「溝女」技巧向學員索共54萬　網紅「鬼王」被控違商品說明條例5月開審
今日 13:56
【網紅被控】涉網上教「溝女」技巧向學員索共54萬　網紅「鬼王」被控違商品說明條例5月開審
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
今日 13:22
【藐視法庭】涉電話騷擾法官男子被控藐視法庭　法官質疑民事刑事雙重檢控
物業 罪案 蔡天鳳 何文田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家