【信託持有】蔡天鳳母親入稟指前親家信託持加多利山物業　禁制前親家出售或轉讓物業

▲ 蔡天鳳母親入稟指前親家信託持加多利山物業，禁制前親家出售或轉讓物業。

名媛蔡天鳳被殺案，其母親日前以遺產承辦人身分入稟高等法院，要法庭聲明蔡天鳳為何文田加多利山物業的實益擁有人，死者前家翁則以信託形式持有該物業，並禁制前親家出售或轉讓物業，以及要求法庭頒令將物業業權轉予蔡天鳳母親。

原告張燕花（譯音），為死者蔡天鳳母親及其擬訂遺產承辦人；答辯人鄺球，為蔡天鳳前家翁。

入稟狀指，原告為死者蔡天鳳母親及其擬訂遺產承辦人，死者為何文田加多利山物業的實益擁有人。原告要求法庭聲明死者為該物業實益擁有人，答辯人則以信託形式替死者持有物業業權。

入稟狀續指，原告要求法庭禁制答辯人本人或其代理等，未得原告同意下出售、處理或轉讓有關物業，並要求法庭頒令答辯人將業權轉予原告，答辯人若未能執行命令，則由法庭委任另一人執行。

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記者：林育慧