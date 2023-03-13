首個跨界數據社群成立 推動跨行業合作夥伴關係

▲ 香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士（右）及數據管治督導委員會主席車品覺（左），期望Data Community能夠推動更多企業推展跨行業數據協作，獲得更豐富的行業洞見，從而發掘更多業務增長機遇。

數碼化的年代，數據已經取代了石油成為最有價值的資產。然而企業在踏出應用數據的第一步，面對着很多疑慮和局限，為此，香港科技園公司（科技園公司）以一年時間，籌備了全港首個集合不同界別企業和機構所組成的數據社群——Data Community。香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士在2月21日的「新世代營商之道」活動上宣布數據社群正式成立，藉以鼓勵和促成跨行業、跨機構的合作夥伴關係。同時為增加企業和機構對跨行業數據協作的信心，Data Community更設立了獨立的數據管治督導委員會（督導委員會），加強企業在數據協作上的支援。

▲ 「新世代營商之道」活動吸引了不同企業代表出席，香港科技園公司在登記環節中收集了與會者的數據並進行分析，作為例子啟發大家數據的應用對企業營運的重要性。

數碼經濟為開放數據和數據協作打開全新局面，但科技園公司留意到業界面對着數據孤島（Data silo）的難題，窒礙跨部門、機構和行業之間的數據協作。「新世代營商之道」活動當中提到，企業在應用數據時面對着3個層面的難題，包括：不想應用、不知道如何應用，以及不敢應用。為此，科技園公司安排了兩節分享環節，第一節由FWD富衛保險數字平台高級總監何卓堯、滙豐銀行香港首席資訊總監黃詠恒，以及聯合醫務集團數據總監鄧皓宜擔任嘉賓，各自分享現時保險、銀行及醫療界如何實現新世代「顧客360」。第二節則由香港電腦學會網絡安全專家小組顧問胡志偉、保險業監管局政策及發展部高級經理楊淑敏，以及大數據治理公會創會主席楊德斌擔任嘉賓，為與會者解構數碼管治。

▲ 第一節分享環節分享了保險及醫療保健行業、銀行與電商平台在跨行業數據應用的合作例子。

助全方位了解客戶

霍露明博士在活動上分享：「每個人的數碼足跡散落在不同的平台、公司，當企業只看到自己擁有的數據時，就會面對局限，跨行業的數據有助企業全方位了解客戶。」因此科技園公司組成了Data Community，持份者包括數據提供者、數據需求者和技術推動者，藉着各種工具和技能聯繫全港企業，推動跨機構和跨行業的合作夥伴關係。而科技園公司亦成立了獨立的數據管治督導委員會，將就數據管治原則和實踐提供建議，目的是為了增加企業和機構對跨行業創新數據協作的信心。

督導委員會由資深顧問及行業專家組成（見表），將會就數據管治原則和實踐為科技園公司及Data Community提供戰略發展方向和指引，涵蓋5個重點領域：道德倫理、法律及合規、科技、資訊安全及跨行業協作。

她續指，現時關於數據運用存在灰色地帶，企業礙於法律法規、倫理的考慮而未必能達成跨行業數據應用，期望Data Community能夠帶來新想法，突破原有的局限。數據社群將提供知識轉移（包括數據管治、科技應用）、數據平台及成功案例參考。

▲ 第二節分享環節強調大數據是要各個行業共同開放數據，才能激發出更有價值的資訊，而建立數據生態，需要建立信任和保障。

中小企也可參與其中

霍露明博士接受傳媒訪問時透露，Data Community已經與逾80間機構溝通了解業界的需要，現時有來自不同行業的機構加入，涵蓋銀行、保險、醫療保健等行業。她補充：「我們正積極接觸交通、物流、飲食等行業。在跨行業數據應用方面，大型企業的確是比較容易起步，因此亦希望借助大企業的成功案例向各行各業展示跨行業數據應用的影響力。」

「新世代營商之道」活動中，FWD富衛保險和聯合醫務集團的合作正是由科技園公司的Data Community促成。數據管治督導委員會主席車品覺表示，數據社群包括了數據擁有方、數據使用方和技術支援，成功的案例能夠吸引更多企業加入數據社群。他以供水作喻，在初期，應用數據猶如挖掘井水，要耗費很多資源，但隨着Data Community的建立，除了現時的數據擁有方、使用方之外，亦應出現負責處理和整合數據的中間方，讓中小企能參與其中，將應用數據由井水變為供應自來水一般。在這個發展的過程中，數據管治就非常重要，車品覺強調：「完善的架構才能讓各界互相信任和合作，我們會首先集中在科技園的Data Community中實踐，當有成功例子和經驗，便會和各界分享。」

督導委員會兼顧倫理

車品覺直言，督導委員會的角色任重道遠，因此成員都是來自各界別的專家，他期望未來能邀請更多倫理道德專家加入。「數據應用上合規合法並不代表合符倫理，我們在處理數據時也要兼顧倫理。督導委員會代表着靜默的一方，數據的使用、儲存、轉移也要合規合理。Data Community的成立有很重要的意義，當香港有更為成熟的數據社群，才能促使數據使用更開放、更先進。」而針對企業不知道如何應用、不敢應用跨行業數據的痛點，數據社群設有沙盒，在小範圍進行試驗，降低風險，以促成企業間的合作。

Data Community聚集全港眾多企業，重點是推動跨行業數據協作，車品覺相信能夠有效打破數據孤島，讓數據互動，產生更大的價值。「企業之間的數據流動充滿挑戰，會向社群成員提供數據管治原則和實踐的意見，期望可建立各界的信任。除了更有效運用數據推動數碼經濟發展，甚至有潛力讓香港成為國際的數據安全港，擔當跨國數據交流的橋樑。」

（特刊）