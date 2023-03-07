【理大暴動】9人承認理大外暴動6人受審　控方指黃子悅逃跑被警制服

▲ 9人承認理大外暴動6人受審，控方指黃子悅逃跑被警制服。（資料圖片）

大量示威者涉於2019年11月響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其間向警方投擲至少251枚汽油彈，前學民思潮發言人黃子悅等共15人被捕。黃與另外8名被告早前於區域法院承認暴動罪，另外6人則否認暴動等罪受審，控方今（7日）讀出案情，指黃於彌敦道近碧街交界逃跑時被警察制服，黃當時戴上防護頭盔、防毒面具等護具，並身穿藍色長袖T恤、黑色長褲和黑色鞋。

9名認罪被告為翁芷茵（19歲）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、黃子悅（22歲）及王汶珊（28歲）。控罪指，9人於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。各認罪被告還押至4月26日提訊。

蘇浩然另否認於同日，在油麻地彌敦道525至543號或其附近的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置；控罪獲存檔法庭。

案情續指，有人於連登及Telegram等不同渠道發起號稱「圍魏救趙」行動，呼籲他人於案發日上街。暴動發生於窩打老道至咸美頓街的一帶，其間示威者曾向警方投擲汽油彈及其他雜物。

在相關時間有大量示威者，包括9名認罪被告於上述地方參與暴動，他們大多身穿黑衣、佩戴頭盔及面罩等。當時示威者無視警方口頭警告，以類似排陣方式，面對警方排開，並佔領馬路，向警方投擲至少251枚汽油彈，又以鐳射筆照射警方。

警方其後設立長方形封鎖區，橫跨窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，從中截獲213人，包括9名認罪被告，當時有警長跑到彌敦道北行線近碧街交界時，看到黃子悅正在逃跑，兩人相距2米左右，警長在追截後於彌敦道545號地下外將黃子悅制服。

黃子悅被截獲時戴上1個防護頭盔、一個灰色3M牌子防毒面具連兩個粉紅色過濾器，以及藍色長袖T恤、黑色長褲和黑色鞋等。

其餘否認暴動的被告為鍾曜禧（34歲）、羅澤琛（19歲）、吳仲賢（18歲）、鄧建歡（27歲）、甄念賢（16歲）及李子聰（25歲）。

聆訊明午（8日）續。

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記者：梁錦麟