【2023賞花秘境】黃花風鈴木樂富將軍澳盛放　單車公園櫻花接力

▲ 黃花風鈴木樂富將軍澳盛放，單車公園櫻花接力。

如果不想長途跋涉去東涌近赤鱲角機場的古物園，欣賞種植了約260棵黃花風鈴木的「機場風鈴徑」，其實區區都有黃花風鈴木盛放，許多都是在地鐵站附近，要拍攝黃花風鈴木的盛放，完全無難度。

就好像樂富站Ｂ出口一出的樂富公園旁的遊樂場，就有一條小小的黃花「通道」，兩旁種了十多棵黃花風鈴木，走在其中，打卡一流。近遊樂場還有一排的紫花風鈴木，相對比較少見，便可以同時兩種顏色的風鈴木一同拍攝。

風鈴木其實不是只有黃色，這巴西國花，還有白花風鈴木、洋紅風鈴木（紫紅色）、紫花風鈴木（粉紅色）。當然以黃花風鈴木最容易遇見。就好像將軍澳的單車館公園，單車館旁一排的黃花風鈴木已盛放，但由於比較高大，非要長鏡才可以細看其美態。但在另一邊的停車場，黃花風鈴木由於是新種的關係，只有約一層樓高，用手機已可清楚拍攝得到，打卡就容易得到。

▲ 樂富黃花風鈴木。（何小雲攝）

其他風鈴木拍點：

上水石湖墟、粉嶺樓小公園（白花風鈴木）、太和龍山隧道附近單車徑（白花風鈴木）、天水圍天柏路公園、荔枝角公園、粉嶺中心、屯門河畔公園、迪士尼樂園酒店區、將軍澳唐明街公園及寶康公園等等。當然開花時間會稍有不同，而大家最熟悉就是深水埗南昌公園那三十多棵黃花風鈴木，當然今年的鋒頭可能被機場蓋過了。

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同場加映：

其實，近日宮粉羊蹄甲也在各處盛開，在陽光微風下，也有櫻花般的醉人美態。單車館公園的宮粉羊蹄甲也遍布不同角落，而富士櫻也陸續開花了，加埋正綻放得桃紅燦爛的鐘花櫻桃，去一處就可以拍到4種不同的花況。

▲ 單車館公園的鐘花櫻桃。（何小雲攝）

記者：何小雲