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【兩會2023】陳仲尼引述趙樂際：希望香港經濟發展有突破性進展

政治 16:05 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

港區人大代表陳仲尼。（陳仲尼Facebook圖片）

在北京，中共中央政治局常委趙樂際上午在人民大會堂香港廳，參與港區人大代表團審議，港區人大代表透露，趙樂際在會上對香港提出三大希望，包括：守正創新、拼搏自強、團結奮進。

港區人大代表陳仲尼引述趙樂際強調，中央所有對港政策，都是從戰略角度、國家整體利益，包括香港利益出發，都是有利香港的。

陳仲尼續指，趙樂際希望香港發展經濟時，要善用獨特的優勢，作出突破性的進展。

港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄亦有出席會議。據了解，鄭雁雄亦在會上分享如何領會趙樂際的講話。

陳仲尼引述鄭雁雄指，過去一段時間，存在著一些雜音，令港人、國際上質疑：香港是否仍實行「一國兩制」？是否仍保持「國際化」？鄭雁雄希望港區人大代表向外界傳遞信息：中央管治香港的方針，一點也沒有變。

趙樂際對港區人大代表亦有四點希望，包括帶頭深入了解中央大政方針，向港人宣介中央精神，向中央反饋各界聲音；帶頭堅決維護國家安全；帶頭支持特首和港府依法施政；帶頭積極主動對接國家發展戰略。

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記者：林曉君

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