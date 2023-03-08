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【兩會2023】消息：梁振英列政協副主席建議名單　料成本港唯一副主席

政治 19:38 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

梁振英。（資料圖片）

全國政協主席團今日下午舉行第二次會議，消息指，議程包括審議通過政協第十屆全國委員會主席、副主席、秘書長及常委建議名單。

據悉，十三屆全國政協副主席梁振英續列副主席建議名單，料成功連任，成為本港唯一的政協副主席。

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記者：林曉君

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