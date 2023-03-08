【兩會2023】消息：梁振英列政協副主席建議名單 料成本港唯一副主席 政治 19:38 2023/03/08 分享： 分享： 熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言 ▲ 梁振英。（資料圖片） 全國政協主席團今日下午舉行第二次會議，消息指，議程包括審議通過政協第十屆全國委員會主席、副主席、秘書長及常委建議名單。 據悉，十三屆全國政協副主席梁振英續列副主席建議名單，料成功連任，成為本港唯一的政協副主席。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：林曉君 相關文章 【兩會2023】李克強政府工作報告釋出「穩字當頭」信號 唐英年：內地可達5%的經濟增長目標 21:45 2023/03/05 【兩會2023】李克強政府工作報告釋出「穩字當頭」信號 唐英年：內地可達5%的經濟增長目標 【兩會2023】鄭雁雄：香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力 22:47 2023/03/05 【兩會2023】鄭雁雄：香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力 【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表 冀香港工作和發展「守正創新」 12:13 2023/03/07 【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表 冀香港工作和發展「守正創新」 【兩會2023】陳仲尼引述趙樂際：希望香港經濟發展有突破性進展 16:05 2023/03/07 【兩會2023】陳仲尼引述趙樂際：希望香港經濟發展有突破性進展 你可能感興趣 【兩會2023】李克強政府工作報告釋出「穩字當頭」信號 唐英年：內地可達5%的經濟增長目標 21:45 2023/03/05 【兩會2023】李克強政府工作報告釋出「穩字當頭」信號 唐英年：內地可達5%的經濟增長目標 【兩會2023】鄭雁雄：香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力 22:47 2023/03/05 【兩會2023】鄭雁雄：香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力 【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表 冀香港工作和發展「守正創新」 12:13 2023/03/07 【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表 冀香港工作和發展「守正創新」 施榮懷 林建岳 譚錦球 蔡冠深 唐英年 吳良好 李家傑 邱達昌 龔俊龍 何超瓊