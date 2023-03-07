【走私造船】警首引「為走私用途而建造船隻」罪　3黑社會背景男子遭拘捕

▲ 警方首次引用「為走私用途而建造船隻」進行檢控

警方2021年11月搗破一個犯罪集團，檢獲5艘疑用作走私的快艇（俗稱大飛）。經跟進調查後，今晨（7日）拘捕3名男子涉嫌「為走私用途而建造船隻」，稍後將落案起訴。

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新界南總區刑事部（行政及支援）警司盧志勤稱，警方據線報知悉有不法分子，將懷疑用作走私用途的快艇收藏在隱蔽和偏遠的地方，並及後鎖定一位於香港以西水域近大嶼山大蠔灣附近的淺灘。

探員於2021年11月3日上午突擊搜查目標地點，並檢獲5艘懷疑用作走私用途的快艇，該批快艇長約9至12米、闊2.4至2.6米，深超過一米，快艇上安裝2部300至400匹馬力的舷外引擎，行駛速度可至40海浬，相約於陸上行車約70至80公里。

在跟進調查後，警方發現其中4艘在海事處註冊是用作遊樂船的用途，另外一艘沒有相關紀錄。涉案的快艇無乘客位，船艙較深，設計用途是擺放貨物，船上亦沒有足夠的救生、照明和防火設備。

警方其後諮詢海事處和海關，懷疑該批快艇用作走私用途，徵詢律政司法律意見後確認船隻的掌管人干犯香港法例第60章出入口條例第14條「為走私用途而建造船隻」罪。

今早（7日）探員在大嶼山、葵涌和慈雲山拘捕3名男子(28至59歲)，分別是登記船主和掌管人，部分有黑社會背景，相信是活躍於大嶼山的走私集團的主腦和成員，三人將被落案起訴相關罪名，今次是警方首次引用出入口條例罪行進行檢控。

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記者：解青羽